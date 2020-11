Pix pelo Whatsapp: Banco do Brasil libera a opção; veja como funciona

Os clientes do Banco do Brasil podem fazer um Pix pelo WhatsApp. Para fazer transações nesse aplicativo, é preciso adicionar o contato da assistente virtual do banco em sua agenda do celular, cujo número é (61) 4004-0001.

Sendo assim, ao conversar com esse chatbot é possível fazer cadastro da chave Pix, realizar e receber transações. Então, basta enviar a palavra “Pix” pelo WhatsApp, e terá como resposta uma lista de serviços. Pode-se escolher, por exemplo, “enviar um Pix” para fazer uma transação.

Além disso, também é possível enviar mensagem de voz com algum comando. Ao falar, por exemplo, “receber pelo Pix” é possível iniciar uma operação.

Como usar o Pix pelo WhatsApp?

A saber, o Banco do Brasil é a primeira instituição financeira a liberar o uso do Pix pelo WhatsApp. Para realizar um pagamento nesse aplicativo de mensagens, a pessoa deve informar a chave de identificação de quem vai receber o dinheiro, e também o valor que será enviado. Depois disso, irá aparecer o nome e o banco do destinatário, e é preciso confirmar a operação. Por fim, o usuário é encaminhado para um link externo, na página do Banco do Brasil, onde deverá digitar sua senha.

Dessa forma, é importante ter cadastrado uma chave Pix, vejas as opções disponíveis:

CPF;

E-mail;

Número de telefone celular;

Chave aleatória, entre números e letras, com 32 dígitos.

Ademais, outra forma de receber pagamentos é gerando um QR Code. Basta enviá-lo ao pagador para que ele possa efetuar a transação.

Como cadastrar a chave Pix?

Cada pessoa pode ter até cinco chaves Pix para cada conta bancária. No entanto, não é possível cadastrar a mesma chave em mais de um banco. O cadastro é feito no aplicativo da instituição financeira.

Ao acessar a conta nesse aplicativo, seja de banco ou fintech, a orientação é clicar a seção relacionada ao Pix e selecionar a opção de cadastro da chave. Feito isso, basta seguir o passo a passo indicado pelo aplicativo.

O Pix, sistema de pagamentos instantâneos, é de graça para pessoas físicas. Funciona 24h por dia, nos sete dias da semana.

