A contratação do consignado pela Caixa começou no último dia 11 de outubro, e desde então os interessados podem solicitar direto pelo aplicativo Caixa Tem.

Desde que foi liberado o empréstimo consignado para o Auxílio Brasil, beneficiários têm se queixado de não conseguir contratar o o empréstimo consignado do Caixa Tem. A Caixa Econômica Federal é um dos 12 bancos que foram autorizados pelo Governo Federal para operacionalizar o empréstimo.

E mesmo com a facilidade anunciada pela Caixa de contratação direto pelo aplicativo, beneficiários têm encontrado dificuldades, veja abaixo o que fazer nestes casos.

Problemas na hora de fazer o empréstimo consignado do Caixa Tem

Por que não consigo fazer o empréstimo consignado do Caixa Tem? Na internet, são muitas as reclamações acerca do assunto. Liberado desde o último dia 11 de outubro, o empréstimo consignado pelo Caixa Tem não tem dado certo em alguns casos.

O que acontece é que ao tentar contratar o empréstimo consignado pelo Caixa Tem, beneficiários têm se deparado com a seguinte mensagem: “no momento você não consegue contratar o empréstimo consignado”.

Se o beneficiário se deparar com esta mensagem, a própria Caixa Econômica recomenda que o responsável pelo benefício compareça pessoalmente até uma agência da Caixa para verificar.

Segundo informou a Folha de São Paulo, pode ser que a atualização cadastral do beneficiário no Caixa Tem não esteja em dia. Se for esta a situação, o interessado pode deve atualizar direto no aplicativo, seguindo o passo a passo informado de enviar o documento de identidade de forma digital, tirar uma “selfie”, e completar as informações de renda mensal e endereço residencial.

Outra situação explicada pela Caixa Econômica é que para contratar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil do Caixa Tem, o interessado não pode estar com o CPF restrito ou com problemas na Receita Federal. Para isso, basta consultar a situação do CPF no site da Receita Federal.

Pode ser que você não consiga contratar o empréstimo consignado do Caixa Tem, porque seu benefício tem previsão de acabar ou está recebendo há menos de 90 dias.

O que fazer quando não consigo contratar o empréstimo consignado do Caixa Tem?

O primeiro passo é tentar fazer a atualização cadastral do aplicativo. Segundo o site da Caixa, é possível atualizar pelo próprio aplicativo. Veja as etapas:

Atualize seu aplicativo: Abra a loja de aplicativos, que dependendo do seu modelo de celular é a PlayStore ou AppStore, digite “Caixa Tem” e veja se aparece a opção de “atualizar”. Se aparecer, você digita em “Atualizar” e espere o aplicativo ser atualizado; Atualize seu cadastro: Já dentro do app Caixa Tem, vá na opção “Atualize o seu cadastro” e siga as orientações que aparecem na tela do seu celular. Primeiro você seleciona “Próximo” e depois em “Quero a minha Poupança +”, nesta aba você tem como opção o acesso a novos limites de movimentação, produtos e serviços como a contratação de empréstimo; Nesta etapa é necessário ter em mãos seus documentos pessoais, como RG ou CNH, depois de estar com eles, clique em “Entendi vamos começar”. Confira seu endereço ou então atualize, responda se é brasileira ou não e seguida os passos seguintes informando renda, patrimônio e profissão. Por fim, todos os dados informados por você nesta atualização vão aparecer na tela. Confira se está tudo certinho e depois clique em “Confirmar”. Uma nova tela vai aparecer para você enviar as fotos, tanto do seu documento quanto de uma foto do seu rosto. Informe se o documento a ser enviado será seu RG ou Carteira Nacional de Habilitação, tire uma foto do documento aberto, sem o plástico, que mostre “frente e verso”, depois tire uma foto sua segurando o documento como uma “selfie”. Finalizado o processo, envie as fotos e leia com muita atenção o trecho que diz: “Obrigado pelas informações, agora é só aguardar. Quando a análise for concluída, você receberá uma notificação aqui no Caixa Tem. Fique tranquilo, não precisa procurar a agência”. Selecione “entendi”, e pronto!

Ainda conforme a Caixa, o prazo para análise ser concluída é de até 10 dias. O interessado será avisado por uma notificação no próximo aplicativo no Caixa Tem.

Quem consegue o empréstimo no Caixa Tem?

Pode ser também que você não esteja conseguindo fazer o empréstimo consignado do Caixa Tem, porque a contratação tem regras específicas.

De acordo com o site da Caixa Econômica, só pode contratar o empréstimo consignado quem for o responsável familiar do Auxílio Brasil. Esta é a principal regra.

Oauxílio consignado pela Caixa tem a taxa de juros de 3,45% ao mês, abaixo do limite de 3,5% determinado pelo Ministério da Cidadania. Quem contratar o empréstimo consignado pode ter descontado até 40% do benefício mensalmente. O cálculo é feito em cima dos R$ 400,00, isso porque o valor de R$ 600,00 vai até dezembro deste ano.

Com a margem estabelecida em 40%, a pessoa que fizer o empréstimo terá descontado direto da folha de pagamento R$ 160,00 mensais. O prazo para pagamento do empréstimo consignado é de até dois anos.

Veja abaixo quem pode contratar:

Responsável familiar do Auxílio Brasil

Responsável familiar do auxílio desde que esteja recebendo o auxílio há mais de 90 dias, isso é: precisa ter recebido pelo menos três parcelas do Auxílio Brasil;

Responsável familiar que não tem data de término do recebimento do auxílio, ou seja, que não faz parte da regra de emancipação prevista pelo programa;

Responsável familiar que não tenha deixado de comparecer à convocações do Ministério da Cidadania

Como fazer empréstimo direto no Caixa Tem?