Veja significado da mensagem de erro ao pedir Empréstimo Auxílio Brasil

Ao tentar solicitar o empréstimo Auxílio Brasil pelo aplicativo Caixa Tem, alguns interessados têm se queixado da dificuldade em finalizar a operação. Há relatos de que aparece a mensagem “no momento você não consegue contratar o empréstimo consignado”. Mas por que esse texto aparece?

Por que aparece a frase “no momento você não consegue contratar o empréstimo Auxílio Brasil”?

Em nota ao jornal DCI, a Caixa explica que caso o interessado no empréstimo do Auxílio Brasil se depare com a mensagem “no momento você não consegue contratar o empréstimo”, a recomendação é que o beneficiário se dirija a uma agência para verificar se há problema no cadastro e se ele cumpre com os requisitos necessários para pegar o consignado.

É importante também que o cidadão que for solicitar o empréstimo cumpra com os requisitos necessários para fazer a operação. Pois caso ele tenha alguma pendência, não será possível realizá-la em nenhum banco.

Em coletiva de imprensa do dia 11/10 a Caixa informou que apenas o responsável familiar (RF) que recebe o auxílio há mais de 90 dias pode fazer a solicitação do empréstimo na Caixa. Além disso, esse cidadão não pode ter deixado de comparecer a nenhuma convocação do Ministério da Cidadania relacionada ao recebimento de seu benefício.

Para fazer a solicitação, o RF deve buscar um banco autorizado e apresentar os documentos CPF, carteira de identidade ou de habilitação nacional; assinatura do termo do processo de abertura e assinatura de um termo de orientação financeira do governo.

Como funciona o empréstimo Auxílio Brasil?

O valor mínimo da parcela é de R$ 15,00 e o máximo é de 40% do auxílio permanente de R$ 400,00, o que resulta em uma parcela de R$ 160,00. O número limite de prestações de é 24 para o pagamento do empréstimo.

O juros máximo que cada banco pode cobrar é de 3,5%. A Caixa definiu que vai cobrar 3,45% ao mês para quem pegar o empréstimo na instituição.

Onde o dinheiro é depositado?

O empréstimo é depositado, em até dois dias úteis, na mesma conta em que o beneficiário recebe o auxílio. As prestações são descontadas diretamente do valor recebido pelo programa social mensalmente até a quitação da dívida.

Segundo informou a Caixa na coletiva de imprensa, quem fizer o empréstimo até 31/10 começará a pagar as parcelas a partir de novembro. A partir do dia 08/11, o valor das prestações ficará disponível para consulta nos aplicativos do Auxílio Brasil e no Caixa Tem.

Quais bancos fazem a operação do empréstimo consignado?

Além da Caixa, outros 11 bancos foram autorizados pelo governo para realizar o empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil. São eles: