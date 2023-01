Quer ganhar dinheiro? Veja as 25 profissões em alta em 2023

Plataforma profissional elaborou lista com as 25 profissões com tendência de crescimento neste ano

Todos os anos a plataforma LinkedIn divulga a lista “Empregos em alta em 2023”, uma relação com os 25 cargos que mais cresceram nos últimos 5 anos. Por isso, o ranking é usado por muitos profissionais para analisar quais são as profissões com tendência de crescimento no mercado de trabalho.

Os dois maiores destaques deste ano são as profissões de analista de privacidade, devido às demandas da legislação sobre a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), e de gerente de sustentabilidade, ou analista de sustentabilidade.

De acordo com o LinkedIn, esses dois últimos são cargos que mostram que o mercado tem buscado funções relacionadas ao desenvolvimento sustentável e à implementação de programas e políticas de ESG (meio ambiente, responsabilidade social e governança).

1. Analista de privacidade

2. Especialista em cibersegurança

3. Especialista em capacitação em vendas

4. Líder de gerentes de produto (group product manager)

5. Representante de desenvolvimento de negócios (business development representative - BDR)

6. Engenheiro(a) de cibersegurança

7. Diretor(a) de receita (Chief Revenue Officer)

8. Engenheiro(a) de dados

9. Analista de desenvolvimento de sistemas

10. Pesquisador(a) em experiência do usuário

11. Designer de conteúdo

12. Engenheiro(a) de qualidade de software

13. Desenvolvedor(a) de chatbot

14. Analista de marcas

15. Engenheiro(a) de confiabilidade de sites

16. Desenvolvedor(a) back-end

17. Gerente de crescimento (growth manager)

18. Executivo(a) de contas de grandes contratos (enterprise account executive)

19. Gerente de sustentabilidade

20. Especialista em experiência do cliente

21. Redator(a) SEO

22. Analista de sucesso do cliente

23. Coordenador(a) de segurança da informação

24. Redator(a) com foco em experiência do usuário (UX writer)

25. Analista de suporte de TI

Quais profissões estão em alta em 2023?

Abaixo você pode conferir detalhes sobre as profissões que estarão em alta neste ano de acordo com o ranking do LinkedIn.

Analista de Privacidade:

Esse profissional é responsável por avaliar continuamente os riscos relacionados a dados sensíveis, auxiliando as empresas no desenvolvimento de processos e cuidados para tratar essas informações de maneira adequada. As competências mais comuns desses profissionais são conhecimento em conformidade em privacidade, privacidade dos dados e políticas de privacidade.

Também é comum que os analistas de privacidade atuem setores como serviços profissionais, tecnologia e mídia, assim como em serviços financeiros. Os profissionais do setor geralmente têm histórico em profissões como advogado e analista de segurança da informação. De acordo com o levantamento do LinkedIn, São Paulo é a cidade com mais contratações na área.

Especialista em Cibersegurança:

Essa função equivale a cargos como analista de cibersegurança ou analista do centro de operações de segurança. Esses profissionais atuam na linha de frente do tratamento de incidentes cibernéticos e agem em caso de ameaças, além de avaliar vulnerabilidades digitais das empresas e colaborar no processo de elaboração de políticas corporativas de tratamento de dados.

As habilidades mais comuns entre esses profissionais são a gestão de informações e eventos de segurança, splunk, cibersegurança, conhecimentos esses bastante demandados em setores como serviços profissionais, tecnologia e mídia, além de serviços financeiros. As principais profissões ocupadas por esses especialistas antes da contratação foram analista de segurança da informação, analista de suporte e de infraestrutura.

Cidades com mais contratações: São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro.

Especialista em Capacitação em Vendas:

A principal responsabilidade do especialista em capacitação em vendas é fornecer à equipe de vendas os recursos necessários para engajar clientes, incluindo treinamento, guias de vendas e dados relevantes. As competências mais comuns nesses profissionais são conhecimento em pré-vendas, processo e gestão de vendas. Os setores mais comuns de trabalho desses especialistas são o de serviços profissionais, tecnologia e mídia, e ensino.

Líder de Gerentes de Produto (Group Product Manager):

Esse profissional é responsável por supervisionar todas as etapas da jornada de um produto/serviço, da conceptualização até o lançamento, gerenciando a equipe multidisciplinar envolvida no projeto. As competências mais solicitadas são gestão de produtos, metodologias Agile e Scrum.

Geralmente, os gerentes de produto são demandados em setores como serviços financeiros, tecnologia e mídia, e serviços profissionais. As principais profissões ocupadas por esses especialistas antes da contratação foram gerente de produtos, Product Owner e gerente de projetos. O levantamento do LinkedIn aponta que São Paulo é a cidade com mais contratações na área.

Representante de Desenvolvimento de Negócios (Business Development Representative - BDR):

A função de representante de desenvolvimento de negócios também está relacionada a cargos como SDR (Sales Development Representative), ou representante de desenvolvimento de vendas. Esses especialistas fazem prospecção ativa e cultivam relacionamentos com potenciais clientes para gerar leads qualificados e novas oportunidades de negócios para suas empresas.

As competências mais comuns deles são outbound marketing, prospecção de vendas e B2B, sendo os setores que mais demandam sua atuação o de serviços profissionais, tecnologia e mídia, e serviços financeiros. Entre os principais cargos ocupados antes da contratação estão o de vendedor, consultor de vendas e consultor comercial.

Cidades com mais contratações: São Paulo, Florianópolis, Curitiba.

Engenheiro(a) de Cibersegurança:

O engenheiro de cibersegurança tem habilidades em segurança da informação, avaliação de vulnerabilidades e, logicamente, cibersegurança. Por isso, ele avalia e identifica os riscos de segurança em sistemas corporativos, especializando-se no desenvolvimento de soluções para combater as ameaças de crimes cibernéticos.

Os setores mais comuns onde ele trabalha são os de serviços financeiros, serviços profissionais e tecnologia e mídia. Antes de alcançar o cargo de engenheiro de cibersegurança esses profissionais geralmente ocupam cargos de analista de segurança da informação e engenheiro de software. De acordo com o levantamento do LinkedIn, São Paulo é a cidade com mais contratações na área.

Diretor(a) de Receita (Chief Revenue Officer):

Entre as funções desse cargo estão a supervisão de todos os processos geradores de receita em uma empresa, escolhendo os segmentos de mercado a serem focados e participando na definição das estratégias de planejamento, marketing e operações. Para isso, esse profissional geralmente tem competências como planejamento empresarial, marketing e negociação.

Os setores que mais demandam esses especialistas são os de tecnologia e mídia, serviços profissionais e manufatura, e é comum que vários diretores tenham ocupado a função de diretor de vendas em sua trajetória profissional. A análise do LinkedIn mostra que São Paulo é a cidade que faz mais contratações nessa área.

Engenheiro(a) de Dados:

O engenheiro de dados cria sistemas para coletar e analisar dados em grande escala, convertendo essas informações em recursos úteis para outros setores da empresa. Para isso, ele geralmente tem competências como conhecimento em Apache Spark, ETL (Extração, transformação e carregamento) e Amazon Web Services.

Setores como o de serviços profissionais, serviços financeiros e tecnologia e mídia são os mais que demandam da área, e frequentemente esse especialista, antes da contratação, acumula experiências em profissões como analista de dados, analista de inteligência empresarial e engenheiro de software.

Cidades com mais contratações: São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba.

Analista de Desenvolvimento de Sistemas:

Por meio da tecnologia da informação e de técnicas de design de sistemas, este profissional se especializa na otimização de processos corporativos, por isso, setores como serviços profissionais, tecnologia e mídia, e serviços financeiros sempre procuram esse perfil para ocupar vagas.

Entre os principais cargos ocupados por esses analistas antes da contratação estão as funções de analista de sistema, engenheiro de software e analista de desenvolvimento, e conhecimento em Git, JavaScript e SQL são os mais comuns entre eles.

Cidades com mais contratações: São Paulo, Belo Horizonte, Recife.

Pesquisador(a) em Experiência do Usuário:

Esse cargo está relacionado também à função de pesquisador em UX e exige habilidades em teste de usabilidade, pesquisa quantitativa e design thinking, já que esses profissionais conduzem pesquisas com usuários atuais e potenciais para ajudar a empresa a criar produtos e serviços que melhor atendam às demandas dos consumidores.

Setores mais comuns que demandam esses especialistas são: serviços profissionais, serviços financeiros e tecnologia e mídia. Além disso, geralmente esses profissionais têm experiência em cargos como designer de experiência do usuário, designer de produtos e designer de serviço. A cidade de São Paulo é a que efetiva mais contratações na área.

Designer de Conteúdo:

Em parceria com as equipes de design, operações e produtos, este profissional é responsável pela criação de uma estratégia de conteúdo para os produtos e serviços de uma empresa. Ele geralmente tem como competência conhecimento em estratégia de conteúdo, design gráfico e redação para SEO.

Por isso, é bastante demandado por serviços profissionais, serviços financeiros e tecnologia e mídia. Pessoas com bagagem em cargos como redator com foco em experiência do usuário (UX Writer), diretor de arte e designer gráfico costumam exercer essa função. Para essa atividade a cidade de São Paulo também é a que efetiva mais contratações.

Engenheiro(a) de Qualidade de Software:

Esse profissional monitora todas as etapas do processo de desenvolvimento de um software para garantir seu desempenho adequado, em conformidade com padrões preestabelecidos. O engenheiro de Quality Assurance (QA) também está relacionado a esse cargo.

Entre as competências mais comuns desse profissional estão a automação de testes, garantia de qualidade de software e Cucumber, sendo mais demandado nos setores de serviços profissionais, tecnologia e mídia e serviços financeiros. Entre os principais cargos ocupados antes da contratação estão o de analista de testes, analista de QA e analista de garantia de qualidade de software. A análise do LinkedIn mostra que São Paulo é a cidade que faz mais contratações nessa área.

Desenvolvedor(a) de Chatbot:

Usando inteligência artificial e aprendizado de máquina, esse profissional desenvolve, implementa e monitora os aplicativos usados para automatizar os processos de comunicação. Para isso, geralmente tem conhecimento em Node.js, JavaScript e C#. É comum que ele tenha ocupado o cargo de analista de sistema. Setores mais comuns que demandam por suas habilidades: serviços profissionais, tecnologia e mídia, e serviços financeiros.

Analista de Marcas:

Usa pesquisas de mercado para apresentar insights estratégicos sobre o desempenho de uma marca. Competências mais comuns: Branding, Estratégia de marca, Marketing, sendo mais demandado por setores como serviços profissionais, manufatura e tecnologia e mídia.

Entre os principais cargos ocupados antes da contratação estão analista de marketing, analista de comunicação e designer gráfico. Para essa área São Paulo também é a cidade com mais contratações.

Engenheiro(a) de Confiabilidade de Sites:

Garante que a infraestrutura de TI de uma empresa apresente o desempenho esperado, monitorando e aumentando a disponibilidade de aplicativos e serviços críticos. As competências mais comuns são conhecimento em Amazon Web Services, DevOps e Docker.

Os principais cargos ocupados antes da contratação são de engenheiro DevOps, analista de infraestrutura e engenheiro de software.

Cidades com mais contratações: São Paulo, Rio de Janeiro, Uberlândia.

Desenvolvedor(a) Back-end:

É responsável pela criação e manutenção da infraestrutura digital por trás de softwares e sites. Para isso, tem entre suas competências mais comuns Node.js, Git e Docker. Os principais cargos ocupados por desenvolvedores back-end antes da contratação são de engenheiro de software, engenheiro Full Stack e analista de sistema.

Cidades com mais contratações: São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba.

Gerente de Crescimento (Growth Manager):

Trabalhando em conjunto com as equipes de marketing e desenvolvimento de produto, este profissional, assim como o Growth Specialist (Especialista em Crescimento), ajuda as empresas a aumentarem as receitas, identificando oportunidades de aquisição e ativação de clientes.

Suas habilidades geralmente estão relacionadas a Growth Hacking, marketing digital e gestão de produtos. Gerente de contas-chave, coordenador de marketing e especialista em crescimento estão entre as funções que geralmente fazem parte da trajetória profissional desses gerentes antes de assumirem o cargo. A cidade com mais contratações é São Paulo.

Executivo(a) de Contas de Grandes Contratos (Enterprise Account Executive):

Define e monitora as estratégias e metas de vendas, além de administrar o funil de prospecção das contas sob sua responsabilidade usando competências como SaaS, pré-vendas e Salesforce. É comum que esses executivos, antes da contratação, tenham trajetória em profissões como executivo de contas, executivo de vendas e gerente de conta. São Paulo é a cidade com mais contratações na área.

Gerente de Sustentabilidade:

O profissional que é gerente de sustentabilidade ou analista de sustentabilidade desenvolve os programas e políticas de sustentabilidade de uma empresa, garantindo sua correta implementação. Entre as habilidades mais comuns no currículo desse especialista estão responsabilidade social de empresas, desenvolvimento sustentável e licenciamento ambiental.

Por isso, é atualmente bastante demandado por setores como manufatura, serviços profissionais e petróleo. Experiência anterior como coordenador de sustentabilidade, consultor de sustentabilidade ou gerente ambiental também são bem comuns. A cidade com mais contratações no setor é São Paulo.

Especialista em Experiência do Cliente:

Esse cargo também está relacionado á função de especialista em CX. Ele monitora toda a jornada do consumidor, identificando as necessidades dos clientes e atendendo às demandas. Por isso, contratações de profissionais com experiência como analista de clientes, especialista em mercado e analista de atendimento ao cliente são comuns. De acordo com o levantamento do LinkedIn, São Paulo é a cidade com mais contratações na área.

Redator(a) SEO:

Participa na definição da estratégia editorial e cria conteúdos para aumentar o tráfego orgânico em sites e redes sociais, usando palavras-chave e outras ferramentas de otimização para motores de busca. Para isso, tem conhecimento em copywriting, otimização para mecanismos de busca (SEO) e marketing de conteúdo. Profissionais com experiência anterior como redator, copywriter e repórter são frequentes.

Analista de Sucesso do Cliente:

Relacionado também ao cargo de analista de CS, o analisa de sucesso do cliente prospecta e ativa novos clientes, monitorando o engajamento e satisfação ao longo do ciclo de vida. As competências mais comuns desses profissionais são relacionadas à experiência do cliente, relacionamento com clientes e suporte ao cliente.

Entre os principais cargos ocupados por esses analistas antes da contratação estão o de analista de clientes, analista de atendimento ao cliente e de assistente de atendimento ao cliente.

Cidades com mais contratações: São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba.

Coordenador(a) de Segurança da Informação:

O coordenador de segurança da informação, cuja atividade se assemelha à função de coordenador de proteção de dados, é responsável pela segurança dos sistemas de uma empresa, elaborando políticas e normas para garantir a conformidade com as leis e regulamentos de proteção de dados.

São exigidas habilidades na Norma ISO 27001, segurança da informação e gestão de segurança da informação, e pessoas com experiência anterior em cargos como analista de segurança da informação, consultor de segurança da informação e coordenador de TI costumam ser absorvidos para essa função. A cidade de São Paulo é a que realiza mais contratações na área.

Redator(a) com Foco em Experiência do Usuário (UX Writer):

Cria o conteúdo apresentado em ativos digitais, aplicativos e sites para ajudar os clientes a usar o produto/serviço, por isso são frequentemente demandadas habilidades relacionadas à experiência do usuário (UX), estratégia de conteúdo e copywriting. Nessa função São Paulo também é a cidade com mais contratações. Principais cargos ocupados antes da contratação: copywriter, analista de conteúdo e designer de experiência do usuário.

Analista de suporte de TI:

Esse profissional é responsável pelo suporte técnico, configurando computadores e outros dispositivos, ensinando usuários a operar os softwares utilizados pela empresa e resolvendo problemas técnicos. Ele precisa ter habilidade em suporte técnico, sistemas operacionais e Microsoft Windows. Pessoas com conhecimento em profissões como analista de suporte e suporte técnico ou técnico de computador geralmente são selecionadas para cargos de analista de suporte de TI.

Cidades com mais contratações: São Paulo, Belo Horizonte.

