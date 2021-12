Programa Vale Gás 2022: quem vai receber os R$ 56?

O Governo Federal anunciou a criação do programa vale gás 2022, também chamado de “Auxílio Gás”, para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o valor do gás de cozinha deve subir ainda mais em 2022 e chegar ao preço médio de R$ 112,48. Saiba quem vai receber.

Programa Vale Gás: quem tem direito a receber?

O Auxílio Gás será destinado a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com renda per capita de até meio salário mínimo (atualmente R$ 550) ou que tenham entre os membros familiares alguém que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é destinado a pessoas com deficiência e idosos de baixa renda.

O benefício será pago preferencialmente às mulheres chefes de família, assim como acontece no Auxílio Brasil, e para aquelas que têm medida protetiva. No entanto, não é possível se inscrever para o Programa Vale Gás para 2022, já que serão utilizados os dados do CadÚnico e do BPC para liberação do dinheiro, que será feita por meio da Caixa Econômica Federal.

O Ministério da Cidadania afirmou que divulgará ainda em dezembro um link para que os brasileiros possa consultar se têm direito a receber o Vale Gás. Já para consultar a situação do cadastro no CadÚnico (verificar se ele está ativo e/ou se precisa ser atualizado), basta acessar o site ou aplicativo Meu CadÚnico ou entrar em contato pelo telefone 0800 707 2003 (ligação gratuita).

O Auxílio Gás será pago somente em 2022?

A previsão do Governo Federal era de que o Programa Vale Gás começasse a valer ainda em dezembro de 2021 com o pagamento de R$ 52 a cerca de 5,5 milhões de famílias. No entanto, isso pode não acontecer, já que a liberação do dinheiro depende de aprovação do Congresso Nacional. Na última segunda-feira, a Câmara dos Deputados adiou a votação e, por isso, ela só deverá ser feita no dia 17, o que talvez atrase o início do pagamento para 2022.

Qual será o valor do Programa Vale Gás em 2022

De acordo com o Ministério da Cidadania, o Vale Gás deverá ter o valor aproximado de R$ 56 em 2022, correspondente a 50% do valor médio do botijão de 13kg que, segundo a estimativa da ANP, deve chegar a R$ 112,48. O valor será pago a cada dois meses e o Programa Vale Gás deve ficar em vigor por cinco anos.