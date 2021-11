Vai ter Auxílio em dezembro de 2021? Veja o que mudou

Como nem todos os beneficiários do Auxílio Emergencial se enquadram nas regras do Auxílio Brasil, criado para substituir o Bolsa Família, muita gente tem dúvidas se haverá mais uma parcela do benefício. No entanto, para quem ainda tinha esperança de receber o Auxílio Emergencial em Dezembro de 2021, a notícia não é animadora: o benefício se encerrou mesmo em outubro, conforme já havia sido anunciado pelo Governo Federal e, portanto, não vai ter Auxílio em dezembro de 2021. Entenda.

Vai ter Auxílio em dezembro de 2021?

O Auxílio Emergencial, criado em 2020 para minimizar os impactos econômicos causados pela pandemia de Covid-19 nos desempregados, trabalhadores autônomos e microempreendedores individuais (MEI), foi prorrogado em 2021, embora com mais restrições de cadastro. No ano passado, o programa chegou a quase 40 milhões de pessoas. Já este ano, com as novas atualizações, o número de brasileiros beneficiados caiu para cerca de 34 milhões.

O Auxílio Emergencial foi encerrado em outubro, mas muitas pessoas fizeram o saque somente em novembro, o que pode ter confundido quem ainda tinha esperança de receber a 8ª parcela. Mas, para esse grupo, a notícia não é das melhores: o benefício acabou e, portanto, não vai ter Auxílio Emergencial em dezembro de 2021.

Quem recebeu o Auxílio Emergencial tem direito ao Auxílio Brasil?

Embora o Auxílio Emergencial tenha acabado, no entanto, o Governo Federal começou a pagar o Auxílio Brasil em novembro. O objetivo é substituir o Bolsa Família. Para quem se enquadra nas regras, ainda é possível se inscrever no novo programa e receber o Auxílio já em dezembro.

A migração para o novo benefício só é possível para as famílias que vivem em situação de extrema pobreza e pobreza e têm renda de R$100 e R$200 per capita, respectivamente, e para quem já estava inscrito no Bolsa Família. Portanto, não necessariamente quem recebeu o Auxílio Emergencial tem direito ao Auxílio Brasil.

Já para quem não atende aos requisitos do novo benefício, não vai ter Auxílio em dezembro de 2021. O número de pessoas que deixaram de receber algum tipo de apoio financeiro do governo a partir de novembro chega a 22 milhões de brasileiros, segundo levantamentos.

Novo benefício já começou a ser pago

O Auxílio Brasil começou a ser pago em novembro e cerca de 17 milhões de famílias devem ser beneficiadas em dezembro. O benefício é destinado a famílias em situação de extrema pobreza ou de pobreza, com prioridade para aquelas que vivem em condições de vulnerabilidade.

Para receber o Auxílio Brasil, além da renda, os interessados devem seguir uma série de regras, como comprovar a frequência escolar dos menores de 21 anos, vacinação completa dos menores de sete anos e realização de exames pré-natal, no caso das gestantes. Também é indispensável estar inscrito no CadÚnico. O cadastro deve ser feito presencialmente no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) ou no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Para consultar a situação do cadastro no CadÚnico (verificar se ele está ativo e/ou se precisa ser atualizado), basta acessar o site ou aplicativo Meu CadÚnico ou entrar em contato pelo telefone 0800 707 2003 (ligação gratuita).