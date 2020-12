Próxima parcela do auxílio emergencial é depositada na quarta (9/12)

A Caixa Econômica Federal deposita a próxima parcela do auxílio emergencial nesta quarta-feira (09). Neste dia, os nascidos em outubro recebem os seus R$ 600 ou R$ 300. Dessa forma, o pagamento faz parte do ciclo 5, e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa.

Parcelas do auxílio emergencial

O valor a ser recebido por meio de poupança social digital varia de acordo com o mês que o beneficiário entrou no programa. Quem entrou em abril, por exemplo, adquire na quarta-feira a oitava parcela do auxílio emergencial. Na prática, os cidadãos devem receber cinco parcelas de R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família). Depois disso, podem passar a receber até o fim do ano parcelas do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família).

Sendo assim, os depósitos do benefício ocorrem em ciclos. Cada um com datas de depósito em poupança social digital e liberação para saques e transferências. Ao passo que, usa como referência o mês de nascimento dos beneficiários. Já para quem faz parte do Bolsa Família recebe o dinheiro nos dez últimos dias úteis de cada mês, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS).

Próximo pagamento para nascidos em outubro

Sendo assim, a liberação para saques e transferências do dinheiro a ser recebido na quarta-feira ocorre no dia 22 de janeiro. Bem como, os beneficiários que fazem aniversário em outubro recebem a próxima parcela do auxílio emergencial no dia 23 de dezembro, já no ciclo 6 de pagamentos.

Atualmente, ocorrem os pagamentos do ciclo 5. No dia 11 de dezembro, sexta-feira, os nascidos em novembro recebem nova parcela do auxílio emergencial. Enquanto no dia 12 de dezembro, os beneficiários que fazem aniversário neste mês recebem seu dinheiro, marcando o fim deste ciclo.

