Fim do auxílio emergencial: confira os pagamentos que faltam em 2020

O fim do auxílio emergencial ocorre ainda este ano, já que último depósito em poupança social digital da Caixa ocorre no dia 29 de dezembro. Ao passo que, as datas para liberação de saques e transferências seguem até 27 de janeiro. Nota-se ainda, que o governo federal já sinalizou que não deve dar continuidade ao benefício.

Para os inscritos via Cadastro Único, site ou aplicativo da Caixa, os pagamentos são feitos em ciclos, com datas para depósito em conta poupança e para liberação. Bem como, levando em consideração o mês de nascimento dos beneficiários. São seis ciclos no total.

Já para os contemplados pelo Bolsa Família o calendário é diferente. Ele segue os dez últimos dias úteis de cada mês e usa como ordem o final do Número de Identificação Social (NIS). Esse grupo está recebendo a oitava parcela do benefício, já no valor de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família), sendo a terceira parcela do auxílio residual. Veja as datas restantes:

24 de novembro: beneficiários com NIS terminado em 6

25 de novembro: beneficiários com NIS terminado em 7

26 de novembro: beneficiários com NIS terminado em 8

27 de novembro: beneficiários com NIS terminado em 9

30 de novembro: beneficiários com NIS terminado em 0

Ademais, a nona e última parcela que esse grupo vai receber é depositada até o dia 23 de dezembro.

Pagamentos o ciclo 5

O ciclo 5 de pagamentos do auxílio emergencial começaram no dia 22 de novembro e seguem até 12 de dezembro. Esse calendário paga a oitava parcela para quem entrou no início do programa. Veja as datas restantes:

25 de novembro: beneficiários nascidos em março

27 de novembro: beneficiários nascidos em abril

29 de novembro: beneficiários nascidos em maio

30 de novembro: beneficiários nascidos em junho

02 de dezembro: beneficiários nascidos em julho

04 de dezembro: beneficiários nascidos em agosto

06 de dezembro: beneficiários nascidos em setembro

09 de dezembro: beneficiários nascidos em outubro

11 de dezembro: beneficiários nascidos em novembro

12 de dezembro: beneficiários nascidos em dezembro

Pagamentos do ciclo 6 – Fim do auxílio emergencial

O ciclo 6 marca o fim do auxílio emergencial, já que é o último ciclo. Ele tem início no dia 13 de dezembro e termina no dia 29 do mesmo mês. Esse calendário paga a nona parcela para quem entrou no início do programa. Veja as datas:

13 de dezembro: beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro

14 de dezembro: beneficiários nascidos em março

16 de dezembro: beneficiários nascidos em abril

17 de dezembro: beneficiários nascidos em maio

18 de dezembro: beneficiários nascidos em junho

20 de dezembro: beneficiários nascidos em julho e agosto

21 de dezembro: beneficiários nascidos em setembro

23 de dezembro: beneficiários nascidos em outubro

28 de dezembro: beneficiários nascidos em novembro

29 de dezembro: beneficiários nascidos em dezembro

