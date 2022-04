Qual o valor do Auxílio Gás? Veja quem recebe em abril

Mais uma parcela do Auxílio Gás começou a ser paga para os brasileiros de baixa renda e, em abril, o pagamento continua sendo feito de acordo com o Número de Identificação Social (NIS). O que muda é a quantia liberada para as famílias, portanto, confira qual o valor do Auxílio Gás.

Qual o valor do Auxílio Gás?

Neste mês, as famílias vão receber R$ 51 do Auxílio Gás. O benefício corresponde a 50% da média do preço nacional do botijão de 13kg de gás liquefeito de petróleo (GLP) e cada família considerada apta ao pagamento pode receber apenas um benefício a cada dois meses.

No entanto, quem estava esperando para saber qual o valor do Auxílio Gás viu que a quantia ficou abaixo do esperado, considerando o aumento nos preços do gás de cozinha que foram registrados nas últimas semanas.

Segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) feita entre 3 e 9 de abril, o botijão de 13 kg chegou a custar no mercado a quantia de R$ 113,54, em média. Sem o reajuste aguardado, o benefício em abril ficou R$ 1 menor que o pagamento feito em fevereiro, quando foi liberado pelo governo a quantia de R$52 para cada família beneficiária.

Para calcular o valor, o governo leva em consideração o levantamento da média de preços do botijão de 13 kg vendido ao consumidor final, de acordo com o Sistema de Levantamento de Preços (SLP).Esse levantamento é feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que publica em seu site mensalmente o valor apurado do gás de cozinha conforme os reajustes que vem ocorrendo.

Sobre qual o valor do Auxílio Gás e a redução da quantia neste mês, o Ministério da Cidadania informou ao jornal G1 que o cálculo leva em consideração a média de preços praticados pelo mercado nos seis meses anteriores ao pagamento do auxílio, apesar de ser pago de forma bimestral.

Consulta e depósito do valor

Como o auxílio será liberado em conta digital, para saber qual o valor do Auxílio Gás os beneficiários podem acessar o aplicativo Caixa Tem. Outra opção é conferir informações do pagamento pelo app Auxílio Brasil, visto que o depósito é feito junto com o benefício social para as famílias de baixa renda.

Assim, acesse a plataforma escolhida informando o CPF e a senha ou faça o cadastro caso seja o primeiro acesso, informando os dados pessoais para que o beneficiário seja identificado. Depois, toque na opção “extrato” para conferir se o pagamento de R$ 51 referente ao benefício consta como “aprovado”.

A consulta para saber qual o valor do Auxílio Gás também pode ser realizada pelo Atendimento Caixa. Neste caso, é necessário ligar para o telefone 111 e digitar o CPF ou NIS para obter informações sobre qual o valor do Auxílio Gás e a data de pagamento do benefício, que será retomado na próxima segunda-feira, dia 18. Veja o calendário atualizado:

NIS final 1 – 14 de abril (quinta-feira);

NIS final 2 – 18 de abril (segunda-feira);

NIS final 3 – 19 de abril (terça-feira);

NIS final 4 – 20 de abril (quarta-feira);

NIS final 5 – 22 de abril (sexta-feira);

NIS final 6 – 25 de abril (segunda-feira);

NIS final 7 – 26 de abril (terça-feira);

NIS final 8 – 27 de abril (quarta-feira);

NIS final 9 – 28 de abril (quinta-feira);

NIS final 0 – 29 de abril (sexta-feira).

Quais são as pessoas que têm direito Auxílio Gás?

Para receber o Auxílio Gás, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) que é o principal meio de acesso à programas sociais atualmente. Quem já tiver essa inscrição deve se certificar que ela está atualizada há, pelo menos, 24 meses.

Além disso, é preciso estar dentro do limite de renda permitido para participar do programa que prevê o Auxílio Gás para ter acesso ao valor do Auxílio Gás. Neste caso, o cidadão precisa ter renda familiar mensal que seja menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa, que é de R$ 606 em 2022.

O governo têm ainda priorizado alguns grupos para acessar qual o valor do Auxílio Gás. Neste caso, estão as famílias que possuem menor renda por pessoa; aquelas que tem maior quantidade de membros, além das famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Também têm direito de receber o Auxílio Gás pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) que é pago pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Para receber o Auxílio Gás, não é necessário se cadastrar. Isso porque o governo realiza mensalmente a análise das inscrições no CadÚnico para que os cidadãos de baixa renda sejam incluídos no programa social. Neste mês, por exemplo, o Auxílio Gás será pago a 5,39 milhões de famílias.

Saiba Mais

Como saber se tenho direito ao Auxilio Gás e como solicitar?