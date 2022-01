Os cartões já começaram a ser enviados para as três milhões de famílias que, neste mês, foram incluídas no novo programa de distribuição de renda

Quando chega o cartão do Auxílio Brasil para saque do benefício?

As famílias de baixa renda inscritas no Auxílio Brasil já começaram a receber o pagamento que, em janeiro de 2022, tem o valor médio de R$407,54. O depósito do dinheiro está sendo realizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), impresso no cartão de cada titular. Por isso, os beneficiários devem saber quando chega o cartão do Auxílio Brasil para fazer o saque desse pagamento.

Quando chega o cartão do Auxílio Brasil?

Aqueles que estão esperando o cartão do Auxílio Brasil para realizar o saque do benefício devem ficar atentos, já que não há uma data limite para a entrega do dispositivo. O cartão será entregue pelos Correios no endereço informado na inscrição no CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais), por isso a importância de manter o registro atualizado.

O governo federal se limitou a informar que o cartão está sendo gerado automaticamente pelo Ministério da Cidadania em nome do responsável familiar. O cartão possui as cores do Brasil e traz a logo do novo programa, além do nome do beneficiário.

Antes de dar início a entrega dos cartões, a Caixa Econômica Federal enviará duas cartas aos beneficiários: o primeiro documento compreende as orientações gerais sobre o programa, como o funcionamento do auxílio . Já o segundo envio conterá o cartão do Auxílio Brasil e novas instruções para o saque do dinheiro.

Para as outras 14,5 milhões de famílias que estavam inscritas no programa Bolsa Família e foram incluídas no Auxílio Brasil de forma automática, não há previsão de quando chega o cartão do Auxílio Brasil, assim os antigos continuam em pleno funcionamento.

NIS para pagamento do Auxílio Brasil

Além de utilizar o cartão do Auxílio Brasil para fazer o saque do benefício, as famílias ainda podem saber quando o dinheiro é depositado.

Para isso, basta conferir o NIS (Número de Identificação Social) que está impresso na frente do cartão. Ele é utilizado pelo governo para identificar as famílias inscritas em programas sociais e cada NIS corresponde à uma data de pagamento no calendário do novo programa.

Como exemplo, citamos os cidadãos que possuem em seu cartão do Auxílio Brasil o NIS com dígito final 1. Esse beneficiário recebeu o pagamento no dia 18 e foi o primeiro a ser contemplados pela nova parcela. Nesta quarta-feira, 19, foi a vez daqueles que possuem NIS final 2. Diante disso, acompanhe a seguir quais serão as próximas datas deste mês:

18 de janeiro: NIS 1

19 de janeiro: NIS 2

20 de janeiro: NIS 3

21 de janeiro: NIS 4

24 de janeiro: NIS 5

25 de janeiro: NIS 6

26 de janeiro: NIS 7

27 de janeiro: NIS 8

28 de janeiro: NIS 9

31 de janeiro: NIS 0

Saque com o cartão do Auxílio Brasil

Com o cartão do Auxílio Brasil é possível fazer a retirada do valor integral que é pago pelo governo ou fazer saques parciais no prazo de até 120 dias, que são contados a partir da data de depósito em conta. Depois disso, o dinheiro retorna para a União e o beneficiário não poderá solicitar o pagamento novamente.

Então, para fazer o saque basta ir até as casas lotéricas ou agências da Caixa e apresentar ao atendente o cartão e um documento de identificação com foto. Feito isso, informe a quantia desejada e registre a senha para finalizar a transação.

Esse procedimento também pode ser feito em um caixa eletrônico, basta inserir o dispositivo na parte de leitura de cartão e seguir o passo a passo que é informado na tela do caixa. Para confirmar o procedimento, registre a senha da conta e o valor que deseja retirar.

Quem ainda não recebeu o cartão do Auxílio Brasil pode movimentar os recursos através do aplicativo Caixa Tem. Essa plataforma oferece opções para o pagamento de contas, boletos, transferências, além disso o beneficiário pode conferir extrato e ter acesso a outros serviços oferecidos pela Caixa Econômica Federal.

No caso das famílias que anteriormente estavam inscritas no Bolsa Família, a orientação é continuar usando o cartão do antigo programa para fazer a retirada do benefício. Segundo o Ministério da Cidadania, ele não será desativado e a emissão de um novo ocorrerá apenas em situações que poderia impedir a realização dos saques pelos cidadãos, como por exemplo, quando o cartão vencer ou vier a ser danificado.

Vale lembrar que o pagamento pode ser realizado das seguintes formas: Poupança Social Digital; Poupança CAIXA Fácil; e Saque com o cartão social. Lembramos ainda que o Aplicativo CAIXA Tem pode ser utilizado para movimentar o valor de seu benefício, quando creditado em conta Poupança Social Digital.

