Quando sai a 2ª parcela do décimo terceiro de 2021? Depósito tem prazo

O fim do ano se aproxima e grande parte dos trabalhadores já estão aguardando pelo pagamento da segunda parcela do 13º salário. Esse abono é concedido anualmente a todos os cidadãos que realizaram atividades remuneradas durante 2021 e possuem carteira assinada. Por isso, veja quando sai a 2 parcela do décimo terceiro 2021

Quando sai a 2 parcela do décimo terceiro 2021?

A 2 parcela do décimo terceiro 2021 deve ser paga próxima segunda-feira, dia 20 de dezembro. O pagamento nesta data está previsto na Lei no 4.749. Esse também é o prazo final para que as empresas façam o recolhimento da contribuição ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que é referente ao décimo terceiro salário de 2021.

Essa data somente pode ser alterada em caso de haver uma convenção coletiva, no entanto, o trabalhador precisa ser avisado com antecedência e a empresa deve justificar a mudança no pagamento.

Quem não receber o pagamento da 2 parcela dentro do prazo, deve tentar resolver a situação de forma amigável com o setor de recursos humanos da empresa. Mas caso isso não seja possível e o pagamento atrase, a orientação é recorrer ao Ministério do Trabalho através de uma ação trabalhista contra a empresa para garantir o abono que é um direito dos trabalhadores brasileiros.

Isso também vale para quem ainda não recebeu o pagamento a primeira parcela do décimo terceiro 2021, cujo prazo terminou no dia 30 de novembro. Neste grupo estão aqueles que não optaram por receber o adiantamento do 13º nas férias.

Qual o valor da 2ª parcela do 13º?

O trabalhador que atuou com carteira assinada por doze meses, têm direito de receber a cota integral dividida em duas parcelas. Por sua vez, quem prestou serviços por menos tempo receberá a quantia proporcional.

Mas diferente do primeiro pagamento, o valor da 2 parcela do décimo terceiro 2021 pode variar se houve algum tipo de reajuste salarial no mês de novembro. Assim, a diferença será paga na segunda parcela do décimo terceiro salário. Além disso, também existe os descontos do Imposto de Renda Retido na Fonte e a contribuição previdenciária que é paga ao INSS.

A quantia a ser descontada varia de acordo com a faixa salarial de cada empregado, então, para saber quanto você vai receber é necessário ter em mãos o valor bruto do salário e descobrir qual será o desconto do Imposto de Renda Retido na Fonte que em 2021, possui as seguintes alíquotas:

salário de até R$1.903,98: Imposto de Renda Isento;

salário de R$1.903,99 até R$2.826,65: alíquota de 7,5% e parcela dedutível de 142,8;

salário de R$2.826,66 até R$3.751,05: alíquota de 15% e parcela dedutível de 354,8;

salário de R$3.751,06 até R$4.664,68: alíquota de 22,5% e parcela dedutível de 636,13;

salário acima de R$ 4.664,68: alíquota de 27,5% e parcela dedutível de 869,36;

Depois, também é preciso calcular o cálculo o desconto do INSS. Para isso, também é necessário observar as alíquotas estabelecidas para este ano. São elas:

até R$1.100,00: alíquota de 7,5%

de R$1.100,01 até R$2.203,48: alíquota de 9%

de R$2.202,49 até R$3.305,22: alíquota de 12%

de R$3.303,23 até R$6.433,57: alíquota de 14%

Também é possível que haja o desconto de pensões alimentícias, no entanto, benefícios como o auxílio-transporte, alimentação, creche e participação nos lucros não entram nesse cálculo. Atualmente existem plataformas virtuais que disponibilizam calculadoras para facilitar que o trabalhador descubra o valor da 2 parcela do décimo terceiro 2021.

Quando sai a 2 parcela do décimo terceiro dos aposentados?

Além dos trabalhadores que possuem carteira assinada, aposentados e pensionistas do INSS também têm direito ao 13º salário. Aqueles que querem saber quando sai a 2 parcela do décimo terceiro 2021, devem se lembrar que esse pagamento foi antecipado pelo governo federal devido à pandemia.

Com isso, aproximadamente 31 milhões de segurados da previdência social já receberam o pagamento referente à 2021, que foi liberado entre os meses de maio e julho.

Para que esses cidadãos não fiquem desamparados, existe a possibilidade de haver o pagamento do 14º salário, visto que o Projeto de Lei 4.367/20 está tramitando no Congresso Nacional. Como não há tempo hábil para tramitação da proposta e liberação desse pagamento, se for aprovado, o novo abono será pago apenas em março de 2022.

Terá direito à esse novo abono quem recebeu benefício previdenciário referente à aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão durante 2021.

Leia também: quem terá direito ao 14º salário do INSS se proposta for aprovada?