Quando será pago o novo piso salarial dos professores e quem recebe?

Portaria assinada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, anuncia aumento de R$ 574,92 no piso salarial dos professores brasileiros

O governo Lula (PT) anunciou novo valor de piso salarial dos professores com reajuste de 14,9%. Com isso, a remuneração subirá de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55.

Quando será pago o novo piso salarial dos professores?

A Portaria Nº 17, assinada nesta segunda-feira pelo ministro da Educação, Camilo Santana, foi divulgada nesta terça-feira (17) no DOU (Diário Oficial da União). Conforme o texto, a medida entra em vigor na data de sua publicação. Portanto, a aplicação do reajuste deve ser imediata.

Na semana passada, a CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação) j[a havia cobrado o MEC acerca do reajuste do piso salarial dos professores. Os representantes da entidade argumentaram que o valor deveria ser corrigido a partir da publicação de uma portaria, o que ainda não tinha ocorrido.

Além disso, estados e municípios geralmente aguardam anúncio do ME, confirmando um novo valor, para só então aplicar a medida em suas folhas de pagamento.

Quem tem direito ao novo valor?

O novo piso salarial dos professores beneficia profissionais que tenham carga horária de 40 horas semanais e que lecionam no ensino infantil, fundamental ou médio. Além disso, o aumento serve como base para a remuneração paga pelas redes municipais, estaduais e federal do país.

O aumento já estava previsto já que, por lei, todos os anos o piso salarial da categoria deve ser corrigido. A Lei do Magistério, de 2008, define que o reajuste deve seguir o valor anual mínimo por aluno, estipulado pelo Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), do MEC (Ministério da Educação).

No ano passado, o governo de Jair Bolsonaro (PL) aprovou reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, partindo de R$ 2.886 para R$ 3.845, seguindo a Lei do Magistério.

Confira a evolução do piso salarial dos professores da rede pública da educação básica nos últimos anos:

2016 - R$2.135,64

2017 - R$ 2.298,80

2018 - R$ 2.455,35

2019 - R$ 2.557,74

2020 - R$ 2.886,24

2021 - Não houve aumento, se manteve R$ 2.886,24

2022 - R$ 3.845,34

2023 - R$ 4.420,55

Piso salarial por estado brasileiro

Piso salarial é o valor mínimo que deve ter uma remuneração, ou seja, o piso define qual o menor que pode ser pago a uma categoria profissional. As diferentes categorias possuem diferentes pisos salariais, mas essa regra ajuda a evitar remunerações muito desproporcionais ou insuficientes.

Segundo levantamento da plataforma de empregos Catho, divulgado em outubro de 2021, a remuneração média dos professores por estado é a seguinte: