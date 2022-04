Quantas parcelas do seguro desemprego são pagas em 2022?

O seguro-desemprego é concedido pelo governo de forma temporária até que o cidadão consiga outro emprego, por conta disso, a dúvida mais comum entre os trabalhadores diz respeito à quantas parcelas seguro desemprego 2022 são pagas. Então, entenda as regras desse benefício.

Quantas parcelas seguro desemprego 2022 posso receber?

Os trabalhadores podem receber de três a cinco parcelas do seguro-desemprego, que é pago de forma contínua ou alternada. Mas o período de pagamento concedido depende do tempo trabalhado no último emprego e a quantidade de solicitações do seguro que o cidadão já fez, conforme estabelece a legislação em vigor. Diante disso, veja quantas parcelas seguro desemprego 2022 podem ser liberadas:

Primeiro pedido do seguro desemprego

4 parcelas: o período de trabalho deve ser de 12 a 23 meses;

5 parcelas: o período trabalhado deve ser de 24 meses ou mais;

Segunda solicitação – quantas parcelas seguro desemprego 2022?

3 parcelas: é necessário ter trabalhado entre 9 a 11 meses;

4 parcelas: é preciso ter entre 12 a 23 meses de trabalho;

5 parcelas: é necessário ter entre 24 meses ou mais de trabalho;

Terceira solicitação

3 parcelas: para quem trabalhou entre 6 a 11 meses;

4 parcelas: para quem trabalhou 12 a 23 meses;

5 parcelas: para quem trabalhou 24 meses ou mais.

A liberação da primeira parcela após o pedido e acontece 30 dias e as demais são neste mesmo período a partir do saque da parcela anterior.

Como consultar as parcelas?

O cidadão deve acessar os canais oficiais do governo para saber quantas parcelas seguro desemprego 2022 poderá receber. Essa consulta pode ser feita por meio de aplicativos como a Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital) e a plataforma Caixa Trabalhador que podem ser baixados gratuitamente nas lojas de aplicativos.

Faça o cadastro do CPF, nome completo e data de nascimento. Depois registre uma senha para os acessos futuros, assim, procure pela opção “Seguro Desemprego” para saber quantas parcelas seguro desemprego 2022 serão liberadas pelo governo.

Outra opção é utilizar o serviço de Atendimento ao Cidadão, através do número 0800 726 0207 ou ainda pelo telefone 158 que irá direcionar o trabalhador para o Ministério do Trabalho.

Valor do seguro desemprego para 2022

O Valor do seguro desemprego para 2022 não pode ser inferior a um salário-mínimo, cuja quantia em 2022 é de R$ 1.212,00 e o pagamento máximo do seguro-desemprego é de R$ 2.106,08. Essa quantia é paga para quem recebeu salários médios que ficam acima de R$ 3.097,26.

Para saber o valor das parcelas que cada um dos trabalhadores têm direito, é preciso considerar a média dos salários dos três meses que são contados anteriores à data da dispensa.

Com o objetivo de auxiliar os trabalhadores, o governo liberou a tabela com as faixas de salários médios para cálculo do benefício seguro-desemprego. Assim, faça a média dos últimos três meses anteriores a dispensa e confira na tabela abaixo como calcular a parcela do benefício:

Salário de até R$ 1.858,18: multiplica-se o salário médio por 0,8;

Salário de R$ 1.858,18 até R$ 3.097,26: a quantia que exceder a R$ 1.858,17 multiplica-se por 0,5 e soma-se com R$ 1.486,53;

Salário acima de R$ 3.097,26: o valor será invariável de R$ 2.106,08.

Como a quantia encontrada após esse cálculo é paga em quantas parcelas seguro desemprego 2022 forem liberadas, o trabalhador que tiver recebido apenas dois salários mensais deve fazer a apuração considerando a média dos salários dos dois últimos meses. Para aqueles que tiverem apenas o último salário mensal, deve ser considerado o referido valor para fins de apuração.

O valor do seguro desemprego 2022 e quantas parcelas Seguro Desemprego 2022 para o pescador artesanal, empregado doméstico e o trabalhador resgatado, é diferente. Neste caso, é liberado um salário-mínimo e as parcelas são definidas pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

