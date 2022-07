Quanto tempo demora para aprovar o Auxílio Brasil em 2022

Para se inscrever no programa, as famílias precisam seguir algumas etapas e se enquadrar em uma série de requisitos

Com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição que aumentou o valor do Auxílio Brasil para 600 reais até dezembro de 2022, o governo federal divulgou que pretendia zerar a fila de espera do programa ainda no mês de agosto. No entanto, infelizmente, não é possível saber quanto tempo demora para aprovar o Auxílio Brasil.

Isso porque, segundo dados da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), o número de famílias brasileiras que esperavam receber o benefício em abril passava dos 2,7 milhões. Embora não haja dados oficiais do Ministério da Cidadania quanto à fila de espera, a pasta garante que inclui novos beneficiários no Auxílio Brasil todos os meses a partir de uma triagem no programa. Em junho, por exemplo, o pagamento chegou a 18.154.897 famílias ante 18.119.192 no mês anterior.

Quanto tempo demora para aprovar o Auxílio Brasil

Não há, segundo o Ministério da Cidadania, uma data limite para a aprovação do Auxílio Brasil. O fato é que, embora novas famílias sejam incluídas todos os meses no programa, o cidadão precisa passar por algumas etapas antes de fazer a inscrição, atender a uma série de requisitos e ainda aguardar a inclusão da família na lista dos beneficiários. Dessa forma, é impossível determinar quanto tempo demora para aprovar o Auxílio Brasil.

É importante ressaltar que não há uma maneira de fazer a inscrição diretamente para o Auxílio Brasil, já que o processo é feito a partir dos dados dos brasileiros registrados no cadastro único. Isso significa que, assim como acontece com outros programas sociais do governo federal, para entrar no Auxílio Brasil, primeiro a família precisa estar inscrita no CadÚnico.

Como funciona a lista de prioridades do governo para o pagamento do Auxílio Brasil?

Como milhões de brasileiros aguardam a inclusão no Auxílio Brasil, ainda há muitas dúvidas quanto às prioridades que são consideradas pelo governo na hora de repassar o valor que, até dezembro, pode chegar a 600 reais por mês. Apesar de não ser possível saber quanto tempo demora para aprovar o Auxílio Brasil, algumas condições são capazes de alterar o prazo.

Para fins de definição dos brasileiros que estão aptos a entrar para a lista de beneficiários do Auxílio Brasil, o Ministério da Cidadania leva em conta os que vivem em municípios que têm menor cobertura e dá preferência às famílias com menor renda per capita, aquelas que têm maior número de membros com menos de 18 anos e as que estão há mais tempo aguardando a inclusão no programa.

Antes disso, no entanto, e depois de estar devidamente inscrita no cadastro do governo, para ser elegível ao Auxílio Brasil é preciso que a família esteja:

– Em situação de extrema pobreza (famílias com renda de até R$ 105 mensais por pessoa);

– Em condição de pobreza (grupos familiares com renda entre R$ 105,01 e R$ 210 mensais per capita) desde que tenha pelo menos uma gestante, uma mãe que está amamentando ou uma pessoa com menos de 21 anos de idade.

Como solicitar o benefício

As famílias que se enquadram nas condições para receber o Auxílio Brasil e que já estão inscritas no CadÚnico devem aguardar a inclusão no benefício por parte do governo federal. Já quem ainda não está no banco de dados precisa seguir as seguintes etapas:

– Fazer um pré-cadastro por meio do site ou app do CadÚnico;

– Ir presencialmente, dentro do prazo de 120 dias, até o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo ou ao posto de atendimento da prefeitura munido dos documentos de todos os membros familiares e dos documentos que comprovam as condições exigidas pelo governo, como renda, atestado de matrícula dos menores em instituições regulares de ensino e comprovante de acompanhamento pré-natal no caso de haver gestantes, por exemplo.

O site do governo federal deixa claro que o pré-cadastro não é uma etapa obrigatória e serve apenas para agilizar o processo. Portanto, quem quiser se inscrever no CadÚnico e, assim, solicitar o Auxílio Brasil pode ir diretamente ao posto de atendimento.

Porém, a inscrição no cadastro do governo, por si só, não garante a entrada da família no Auxílio Brasil. Dessa forma, portanto, é preciso aguardar a inclusão, sendo impossível determinar quanto tempo demora para aprovar o Auxílio Brasil.

Caso a intenção do governo de zerar a fila se confirme em agosto, dentro de algumas semanas milhões de famílias devem entrar para a lista de beneficiários e receber cerca de 600 reais por mês até dezembro. Em janeiro, no entanto, o valor do Auxílio retorna para 400 reais.

Como saber se a família foi incluída no Auxílio Brasil?

Para saber se vai receber o Auxílio Brasil, o responsável familiar que já fez a inscrição no CadÚnico pode fazer a consulta via aplicativo do benefício ou no app do Caixa Tem. A situação também pode ser consultada no site do Auxílio Brasil ou por meio de ligação gratuita para o número 0800 707 2003. Para sanar dúvidas a respeito do benefício, o Ministério da Cidadania tem um canal de atendimento, cujo telefone é 121.