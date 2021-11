Quanto vou receber de Auxilio Brasil? Veja como consultar

Nesta quarta-feira (17), o governo inicia os primeiros repasses do Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família. No entanto, ainda existem dúvidas sobre o programa social e muitas pessoas se perguntam: “quanto vou receber de Auxílio Brasil?”.

Os primeiros repasses do Auxílio Brasil vão valer apenas para quem já recebia o Bolsa Família, cerca de 14,6 milhões de famílias. O valor da parcela, segundo o Ministério da Cidadania, terá reajuste de 17,84% em relação ao do antigo programa — agora 217,18, antes R$ 189.

Veja abaixo como consultar se você vai receber o Auxílio Brasil e qual será o valor.

Quanto vou receber de Auxílio Brasil?

O valor do Auxílio Brasil começa em R$ 65 e pode chegar a R$ 500, dependendo a combinação de benefícios, de acordo com o Ministério da Cidadania. Os pagamentos variam, porque são baseados na composição familiar. O valor médio do benefício será de R$ 217,18 mensais em novembro.

Quem recebia uma quantia no Bolsa Família, para saber quanto vai receber no Auxílio Brasil pode acrescentar 17,84%.

Dentro do programa, há um pacote de benefícios chamado “núcleo básico”. Ele compreende: Benefício Primeira Infância, no valor de R$ 130 (destinado às famílias com crianças de até 3 anos incompletos, cada criança na faixa etária tem direito, mas limitado a cinco por família); Benefício Composição Familiar, no valor de R$ 65 (destinado às famílias com crianças e adolescentes entre 3 a 17 anos de idade, jovens de 18 a 21 anos matriculados na educação básica, ou gestantes. O valor é por pessoa, também limitado a cinco benefícios); e o Benefício de Superação da Extrema Pobreza, de R$ 100 (pago caso a família seguir abaixo da linha de extrema pobreza, renda familiar de R$ 100, mesmo com os benefícios anteriores.

Paralelo ao núcleo básico, há um conjunto de acessórios complementares que pode agregar ainda mais a renda familiar.

Quando vou receber de Auxílio Brasil? Conheça os benefícios complementares aqui

Consulta via apps

Quem está na dúvida e se pergunta “quanto vou receber de Auxílio Brasil?” já pode consultar o valor por canais oficiais, como os aplicativos Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal e do Bolsa Família.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informou que o benefício terá um aplicativo próprio – por enquanto já disponível para dispositivos Android. Para baixar, busque por Auxílio Brasil na loja de aplicativos. O app do Bolsa Família será atualizado automaticamente para o do novo benefício.

Também é possível realizar a consulta em terminais de autoatendimento, caixas eletrônicos da Caixa, lotéricas e pela central de atendimento, no número 111.

Saiba o passo a passo para consultar via app Caixa Tem — quanto vou receber de Auxílio Brasil:

Entre no aplicativo e informe seus dados para iniciar a sessão — se não tiver cadastro, clique em “Cadastre-se” e siga as orientações; Na tela inicial, busque e clique na opção “Bolsa Família”; Uma página vai falar sobre a transição dos programas. Selecione “Ver meu benefício”; Leia as mensagens automáticas, que inclusive vão informar se vai ou não receber o benefício e qual será a data de liberação; Na última mensagem, clique em “Extrato do Benefício” e consulte o valor.

Calendário de pagamento

Após consultar “quanto vou receber de Auxílio Brasil”, os beneficiários devem se atentar ao calendário de pagamento. O cronograma será igual ao do Bolsa Família, seguindo o final do Número de Identificação Social (NIS). Veja abaixo:

NIS com final 1: pagamento em 17/11;

NIS com final 2: 18/11;

NIS com final 3: 19/11;

NIS com final 4: 22/11;

NIS com final 5: 23/11;

NIS com final 6: 24/11;

NIS com final 7: 25/11;

NIS com final 8: 26/11;

NIS com final 9: 29/11;

NIS com final 0: 30/11.