Que horas cai o PIS na conta da Caixa em 2022

O pagamento do Programa de Integração Social (PIS) começa a ser feito a partir do dia 8 de fevereiro até 31 de março de 2022, a cerca de 22 milhões de trabalhadores da rede privada que trabalharam com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2020. O depósito é feito na conta social da Caixa Econômica Federal e quem faz aniversário em janeiro terá acesso ao dinheiro ainda hoje. Saiba que horas cai o PIS na conta, como e quando sacar.

Que horas cai o PIS na conta da Caixa

Que horas cai o PIS na conta da Caixa Econômica Federal? Quem tem direito ao pagamento do PIS pode receber o valor do abono a qualquer hora do dia, já que a Caixa não determinou o horário exato do depósito. O mesmo acontece nas próximas datas do calendário de pagamento do PIS 2022.

Para saber se o valor já foi depositado, a consulta pode ser feita pelo aplicativo Caixa Tem. Na aba “Abono Salarial”, também é possível movimentar o saldo. Além disso, o trabalhador pode saber se já recebeu o PIS 2022 por meio da Carteira de Trabalho Digital, na aba “Benefícios”. Os dois apps estão disponíveis para Android e iOS.

O valor do PIS 2022 varia entre R$ 101 e R$ 1.212 e varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Quem trabalhou 12 meses com carteira assinada recebe R$ 1.212, quem trabalhou três meses recebe um terço do salário e assim por diante. O pagamento do abono referente ao ano passado foi adiado.

Como sacar o PIS em 2022

O pagamento do PIS é feito por meio de depósito em conta na Caixa, se o trabalhador já é cliente do banco. Caso não seja, a conta poupança social aberta automaticamente é o meio de pagamento do PIS 2022. O saque pode ser feito por meio de transferência para outros bancos, nos caixas eletrônicos e correspondentes da Caixa nas casas lotéricas com cartão social ou nas agências Caixa mediante apresentação de um documento oficial com foto.

O abono salarial do PIS 2022 será pago a quem:

– Trabalhou por pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2020 ou como Pessoa Jurídica;

– Recebeu até dois salários mínimos por mês;

– Tem cadastro correto na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial há pelo menos cinco anos – esses dados são informados ao governo pelo empregador.

Segundo o governo, 154 mil brasileiros terão direito a receber o PIS em dobro este ano. Isso porque houve um erro de processamento no pagamento do abono referente a 2019 e, portanto, esses trabalhadores terão o valor depositado junto com o de 2020. O PIS pode chegar a R$ 1.100 para quem trabalhou 12 meses em 2019

Calendário de pagamento do PIS 2022

Saiba quais são as datas de pagamento do PIS 2022 de acordo com o mês de aniversário:

Confira o calendário completo do abono salarial 2022

Nascidos em janeiro: 08 de fevereiro

Nascidos em fevereiro: 10 de fevereiro

Nascidos em março: 15 de fevereiro

Nascidos em abril: 17 de fevereiro

Nascidos em maio: 22 de fevereiro

Nascidos em junho: 24 de fevereiro

Nascidos em julho: 15 de março

Nascidos em agosto: 17 de março

Nascidos em setembro: 22 de março

Nascidos em outubro: 24 de março

Nascidos em novembro: 29 de março

Nascidos em dezembro: 31 de março

Trabalhadores das cidades de Minas Gerais e Bahia que decretaram estado de calamidade pública por causa das fortes chuvas recebem nesta terça-feira, dia 8, independentemente do mês de aniversário. Os saques podem ser feitos até dia 29 de dezembro.

Qual é a diferença entre PIS e Pasep?

O PIS é o abono pago aos trabalhadores da rede privada, já o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) é destinado aos funcionários públicos das esferas municipal, estadual ou federal. Além disso, os abonos são pagos por meio de instituições bancárias diferentes: enquanto o recebimento do PIS é pela Caixa, o pagamento do Pasep é feito pelo Banco do Brasil. O calendário para pagamento do Pasep começa no dia 15 de fevereiro.

Para obter mais informações, o trabalhador da rede privada pode entrar em contato com a Caixa pelo número 0800 726 0207 (ligação gratuita). Já para quem é funcionário público, o atendimento é na central do Banco do Brasil (telefone 0900 728 0001), pelo site ou aplicativo do banco.

