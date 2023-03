Como receber e que horas o Bolsa Família cai na conta em 2023

O Bolsa Família voltou em 2023 como objetivo ajudar famílias em situação de pobreza e extrema pobreza a superarem a vulnerabilidade social. Mas uma dúvida comum entre os beneficiários do programa é: que horas cai o pagamento do Bolsa Família na conta?

De acordo com o governo, o horário em que o pagamento é depositado na conta pode variar de acordo com o calendário estabelecido pelo programa. Mas geralmente, dinheiro cai na conta por volta das 9h da manhã.

Como regra, o benefício será depositado no Caixa Tem e o valor poderá ser sacado em terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e nas agências da Caixa.

Para verificar os dados e o cronograma exatos em que o pagamento será realizado, é importante que o beneficiário consulte o calendário do Bolsa Família ou entre em contato com a agência bancária em que possui conta. É recomendável que o beneficiário esteja atento ao calendário e à data de pagamento para garantir que o valor seja depositado corretamente e evitar atrasos no recebimento do benefício.

Telefone do bolsa família para ligar de celular

É possível receber mais informações do benefício através do telefone 0800-726-0101. O atendimento ocorre 24 horas por dia, 7 dias por semana.

A ligação é gratuita e deve ser feita a partir de telefone fixo. Através dessa central, o cidadão consegue consultar a liberação de seu benefício e verificar itens sobre o descumprimento das condicionalidades do programa, por exemplo.

Antes de ligar, é importante ter o Número de Inscrição Social (NIS) em mãos. O qual, pode ser visto no cartão do programa e também através de consulta no site ou aplicativo Meu CadÚnico.

Calendário bolsa família 2023

O pagamento do Bolsa Família é realizado conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Os valores que correspondem ao auxílio emergencial também serão creditados na conta do beneficiário.

Março

NIS com final 1: recebem e podem sacar dia 20 de março - segunda

NIS com final 2: recebem e podem sacar dia 21 de março - terça

NIS com final 3: recebem e podem sacar dia 22 de março - quarta

NIS com final 4: recebem e podem sacar dia 23 de março - quinta

NIS com final 5: recebem e podem sacar dia 24 de março - sexta

NIS com final 6: recebem e podem sacar dia 27 de março - segunda

NIS com final 7: recebem e podem sacar dia 28 de março - terça

NIS com final 8: recebem e podem sacar dia 29 de março - quarta

NIS com final 9: recebem e podem sacar dia 30 de março - quinta

NIS com final 0: recebem e podem sacar dia 31 de março - sexta

Abril

NIS com final 1: 14 de Abril

NIS com final 2: 17 de Abril

NIS com final 3: 18 de Abril

NIS com final 4: 19 de Abril

NIS com final 5: 20 de Abril

NIS com final 6: 24 de Abril

NIS com final 7: 25 de Abril

NIS com final 8: 26 de Abril

NIS com final 9: 27 de Abril

NIS com final 0: 28 de Abril

Maio - Calendário bolsa família 2023

NIS com final 1: 18 de Maio

NIS com final 2: 19 de Maio

NIS com final 3: 22 de Maio

NIS com final 4: 23 de Maio

NIS com final 5: 26 de Maio

NIS com final 6: 27 de Maio

NIS com final 7: 28 de Maio

NIS com final 8: 29 de Maio

NIS com final 9: 30 de Maio

NIS com final 0: 31 de Maio

Junho

NIS com final 1: 19 de Junho

NIS com final 2: 20 de Junho

NIS com final 3: 21 de Junho

NIS com final 4: 22 de Junho

NIS com final 5: 23 de Junho

NIS com final 6: 26 de Junho

NIS com final 7: 27 de Junho

NIS com final 8: 28 de Junho

NIS com final 9: 29 de Junho

NIS com final 0: 30 de Junho

Julho - calendário Bolsa Família 2023

NIS com final 1: 18 de Julho

NIS com final 2: 19 de Julho

NIS com final 3: 20 de Julho

NIS com final 4: 21 de Julho

NIS com final 5: 24 de Julho

NIS com final 6: 25 de Julho

NIS com final 7: 26 de Julho

NIS com final 8: 27 de Julho

NIS com final 9: 28 de Julho

NIS com final 0: 31 de Julho

Agosto

NIS com final 1: 18 de Agosto

NIS com final 2: 21 de Agosto

NIS com final 3: 22 de Agosto

NIS com final 4: 23 de Agosto

NIS com final 5: 24 de Agosto

NIS com final 6: 25 de Agosto

NIS com final 7: 28 de Agosto

NIS com final 8: 29 de Agosto

NIS com final 9: 30 de Agosto

NIS com final 0: 31 de Agosto

Setembro

NIS com final 1: 18 de Setembro

NIS com final 2: 19 de Setembro

NIS com final 3: 20 de Setembro

NIS com final 4: 21 de Setembro

NIS com final 5: 22 de Setembro

NIS com final 6: 25 de Setembro

NIS com final 7: 26 de Setembro

NIS com final 8: 27 de Setembro

NIS com final 9: 28 de Setembro

NIS com final 0: 29 de Setembro

Outubro - Calendário Bolsa Família 2023

NIS com final 1: 18 de Outubro

NIS com final 2: 19 de Outubro

NIS com final 3: 20 de Outubro

NIS com final 4: 23 de Outubro

NIS com final 5: 24 de Outubro

NIS com final 6: 25 de Outubro

NIS com final 7: 26 de Outubro

NIS com final 8: 27 de Outubro

NIS com final 9: 30 de Outubro

NIS com final 0: 31 de Outubro

Novembro

NIS com final 1: 17 de Novembro

NIS com final 2: 20 de Novembro

NIS com final 3: 21 de Novembro

NIS com final 4: 22 de Novembro

NIS com final 5: 23 de Novembro

NIS com final 6: 24 de Novembro

NIS com final 7: 27 de Novembro

NIS com final 8: 28 de Novembro

NIS com final 9: 29 de Novembro

NIS com final 0: 30 de Novembro

Dezembro - calendário Bolsa Família 2022

NIS com final 1: 11 de Dezembro

NIS com final 2: 12 de Dezembro

NIS com final 3: 13 de Dezembro

NIS com final 4: 14 de Dezembro

NIS com final 5: 15 de Dezembro

NIS com final 6: 18 de Dezembro

NIS com final 7: 19 de Dezembro

NIS com final 8: 20 de Dezembro

NIS com final 9: 21 de Dezembro

NIS com final 0: 22 de Dezembro

