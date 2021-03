Como saber o número do NIS do Bolsa Família?

Os beneficiários do Bolsa Família conseguem verificar as datas de pagamento de seus benefícios através do número do NIS. Ele pode ser verificado do cartão do programa e também por meio de consulta online. Para saber o NIS do Bolsa Família, o cidadão pode acessar o site ou aplicativo do Meu CadÚnico, por meio da Consulta Cidadão.

O que é o NIS?

O Número de Identificação Social (NIS) se trata de um número de cadastro realizado pela Caixa Econômica Federal. Através dessa inscrição o cidadão consegue fazer consultas e saques e benefícios sociais administrados por esse banco. Como é o caso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), seguro-desemprego, abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) e Bolsa Família.

Dessa forma, a inscrição do NIS é destinada a quem tem direito de receber algum tipo de benefício social do Governo Federal.

Para que serve?

O cadastro do NIS serve para viabilizar a identificação do trabalhador formal, do cidadão beneficiário de Programas Sociais, e das pessoas que se encaixam nas condições estabelecidas pelas Políticas Públicas de Governo Federal, Estadual ou Municipal. Além disso, o número do NIS serve também para o cidadão adquirir benefícios sociais, como o Bolsa Família. E para que o empregador recolha os tributos ao trabalhador.

Nota-se que esse número deve ser usado para identificar cidadãos que podem ter acesso a benefícios sociais. Ao passo que, a partir do momento que essa pessoa adquire um emprego com carteira assinada, o NIS é destinado a inscrição do PIS, para identificar esse vínculo empregatício.

Quem tem direito a ter o número do NIS?

Como dito, o cadastro do NIS é realizado pela Caixa. Devem ser inscritos os trabalhadores vinculados a empresa privada, cooperativa ou empregador pessoa física. Assim como, os beneficiários de Programas Sociais, que devem ter seu cadastro realizado pelo agente definido pelo Gestor do Programa. O diretor não-empregado optante pelo FGTS e os beneficiários de Políticas Públicas também devem ter o número do NIS.

No caso das empresas, a Caixa dispõe de duas formas de inscrição do número: online ou em lote. Essas duas modalidades podem ser acessadas pelo sistema de Conectividade Social (CNS).

Já para o NIS do Bolsa Família, o número pode ser gerado a partir da inscrição no Cadastro Único, que é um sistema do governo federal que reúne dados de famílias de baixa renda de todo o país, e é usado como base para seleção de beneficiários de variados programas sociais. O cadastro neste sistema pode ser realizado em uma unidade do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

Como saber o número do NIS do Bolsa Família?

O beneficiário pode verificar o NIS do Bolsa Família a partir do site ou aplicativo Meu CadÚnico, por meio da Consulta Cidadão. A consulta pode ser útil, por exemplo, para quem não está com o Cartão Bolsa Família, o qual contém esse número.

O primeiro passo é acessar o site ou baixar o aplicativo na loja de apps do celular. Feito isso, é preciso informar nos campos correspondentes os dados de nome completo, data de nascimento, nome da mãe, estado e município. Depois, basta clicar no botão azul escrito “Emitir Certidão”.

Nota-se que, para conseguir efetuar a consulta do NIS do Bolsa Família, é necessário digitar as quatro informações de maneira igual as que estão no Cadastro Único. Famílias com cadastro realizado há menos de 45 dias podem não ser localizadas pelo sistema da Consulta Cidadão.

Então, ao efetuar a consulta com os dados corretos, o cidadão conseguirá visualizar o número do seu NIS. Além disso, também serão exibidos informações relacionadas à data de cadastramento da família no Cadastro Único, faixa de renda familiar total, faixa de renda familiar por pessoa e nome completo de cada um dos integrantes da família, dentre outras.

O comprovante de cadastro no CadÚnico com o número do NIS poderá ser impresso ao clicar na imagem da impressora.

Como ver o pagamento do Bolsa Família pelo número do NIS?

Saber o NIS do Bolsa Família é importante para verificar a data em que o pagamento dos benefícios do programa vai ocorrer.

No calendário do Bolsa Família, os depósitos são feitos nos últimos dez dias úteis de cada mês. Ao passo que, os beneficiários recebem de acordo com o final do número do NIS, sem levar em consideração o dígito verificador, que vem após o traço.

Então após realizar a consulta no site Meu CadÚnico ou ver o número no Cartão Bolsa Família, o cidadão poderá ver o calendário de pagamentos do programa e procurar pelo último número do seu NIS. E dessa forma, saberá o dia em que receberá o pagamento.

