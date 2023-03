Quem pode e como resgatar dinheiro esquecido de pessoa falecida no BC

O sistema criado pelo Banco Central para verificar dinheiro esquecido em bancos permite também a consulta de informações de pessoas já falecidas. A consulta está liberada desde o dia 7 de marçoal de 2023 e há, aproximadamente, R$ 6 bilhões esquecidos.

O BC informa que, atualmente, há valores a receber para um total de 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs

Quem pode receber o dinheiro esquecido de pessoas que já morreram?

O saque dos "valores a receber" de pessoas falecidas é autorizado para herdeiros, testamenteiros, inventariantes ou quem é representante legal.

Após descobrir que há valores de pessoa falecida, o usuário irá selecionar Acessar o SVR e entrar no sistema com a sua própria Conta gov.br, nível prata ou ouro. Já no sistema, basta clicar no botão 'Valores para Pessoas Falecidas' e aceitar o Termo de Responsabilidade de consulta a dados de terceiros. Atenção! É preciso ser herdeiro(a), testamentário(a), inventariante ou representante legal, para acessar os dados da pessoa falecida.

O sistema informa em qual instituição estão os valores da pessoa falecida, os dados de contato da instituição e a faixa do valor, segundo a tabela abaixo:

•De R$ 0,01 a R$10,00

•De R$ 10,01 a R$100,00

•De R$ 100,01 a R$ 1.000,00

•Acima de R$ 1.000,01

De posse dessas informações, o usuário pode entrar em contato com a instituição e combinar a forma de apresentar a documentação necessária para comprovar que é herdeiro(a), testamentário(a), inventariante ou representante legal da pessoa falecida. Nesse caso, não é possível solicitar o valor diretamente pelo sistema.

Como consultar valores a receber de pessoa falecida?

Para consultar se há valores esquecidos, é necessário entrar no site do BC. e digitar o CPF da pessoa falecida.

1. Digite o CPF e a data de nascimento da pessoa falecida no site valoresareceber.bcb.gov.br

2. Leia e aceite o Termo de Responsabilidade de consulta a dados de terceiros.

3. Você precisa ser herdeiro(a), testamentário(a), inventariante ou representante legal, para acessar os dados da pessoa falecida.

4. O sistema informará a instituição responsável pelo valor e a faixa de valor.

5. Após descobrir que a pessoa falecida possui valores, selecione 'Acessar o SVR'.

6. Você precisará entrar no sistema com a sua Conta gov.br, nível prata ou ouro.