Valores a receber tem saque liberado nesta terça; veja horário HOJE (7/3)

O saque do valores esquecidos no sistema financeiro começam nesta terça-feira, 7 de março, a partir das 10h (horário de Brasília). Os interessados podem fazer a consulta no site Valores a Receber (SVR), administrado pelo Banco Central (BC). Segundo a instituição, cerca de 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas têm cerca de R$ 6 bilhões a receber.

Os valores a receber do Banco Central se referem às quantias que estão "paradas'' nas instituições bancárias há algum tempo e que muitas vezes podem ter sido "esquecidas" pelos brasileiros. Diante da quantidade de dinheiro que está parado nos bancos do país, o BC irá liberar o resgate. Desde o dia 28 de fevereiro é possível consultar se há valores a receber, inclusive de pessoa falecida.

Hoje, aquele que identificar que tem valores a receber, poderá ter o dinheiro em mãos em até 12 dias úteis. O valor será depositado via Pix ou pela instituição que há a quantia.

Consultar valores a receber 2023

Para consultar no Banco Central do Brasil, é necessário seguir os seguintes passos:

1 - Acesse o site do Banco Central do Brasil: https://www.bcb.gov.br/

2 - No menu principal, clique em "Serviços Financeiros" e selecione a opção "Registro".

3 - Se você já possui cadastro no Cadastro, faça login utilizando seu CPF/CNPJ e senha. Caso contrário, selecione a opção "Quero me cadastrar" e siga as instruções para criar sua conta.

4 - Após fazer login, selecione a opção "Extratos" no menu lateral esquerdo e escolha o período desejado para consultar os valores a receber.

Será exibida uma lista com todas as transações realizadas em sua conta bancária no período selecionado, incluindo os valores a receber.

É importante ressaltar que nem todas as transações são registradas no Banco Central, portanto, pode haver divergências entre os valores apresentados no Registrato e os valores efetivamente a receber em sua conta bancária.

Além disso, o Registrato não é o único meio de consulta de transações bancárias, sendo possível consultar os valores a receber diretamente com uma instituição financeira responsável pela conta.

