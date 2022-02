Quem tem direito ao Auxílio Ambulantes RJ; pagamento será de R$ 500

Para tentar minimizar os impactos da pandemia, a Prefeitura do Rio anunciou dia 4 de fevereiro o pagamento de um auxílio de R$ 500 para os ambulantes que trabalham no carnaval de rua da cidade do RJ, cancelado em 2022. Tem direito ao auxílio os ambulantes cadastrados no Carnaval do ano retrasado, o que, segundo o cadastro da Riotur, são 9.262 pessoas

Quem tem direito ao Auxílio Ambulantes RJ

Em 2022, tem direito a receber o auxílio ambulantes do RJ os trabalhadores inscritos no carnaval de 2020; são 9.262 pessoas. Será pago o valor de R$ 500 em uma cota única no dia 18 de fevereiro, sexta-feira.

A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que os interessados devem acessar o site www.carioca.rio a partir de quarta-feira, 9 de fevereiro, e informar o CPF, para saber se têm direito ao benefício. Quem estiver apto, deve fazer um cadastro até o dia 17 de fevereiro.

Em 2020, último ano de realização do carnaval carioca, foram movimentados mais de R$ 4 bilhões, com a presença na cidade de dois milhões de turistas, segundo dados da Riotur. Um estudo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, em parceria com a Fundação João Goulart, verificou que os ambulantes trabalham em mais de 600 desfiles, de cerca de 500 blocos autorizados. Sendo 30% na Zona Norte, 25% na Zona Sul, 23% no Centro e 20% na Zona Oeste.

Rio cancela carnaval de 2022

O carnaval do Rio foi cancelado pelo segundo ano consecutivo após a crescente de casos de covid-19. O estado do Rio de Janeiro registrou 3.938 casos no dia 3 de janeiro, o primeiro dia útil de 2022. Os dados coletados no painel do governo também informa que não houve nenhuma morte causada pela doença naquele dia.

Já o tradicional carnaval das escolas de samba na Marquês de Sapucaí deve ocorrer no mês de abril. E apesar do cancelamento da folia nas ruas do rio, a prefeitura não descarta que a festa possa acontecer em lugares fechados, onde é possível permitir apenas a entrada de pessoas imunizadas contra o coronavírus.