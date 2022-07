Quem tem direito ao Auxílio Brasil de 400 reais em julho

Quem tem direito ao Auxílio Brasil de 400 reais são todas as famílias beneficiárias do novo programa de transferência de renda do Governo Federal. Depois que o presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou, em maio, o Projeto de Lei de Conversão, o piso do Auxílio Brasil foi estabelecido – e de forma permanente.

Segundo a Agência Senado, quando o Auxílio Brasil foi lançado a proposta do Governo Federal era manter o benefício em até 400 reais. As parcelas neste valor seriam pagas durante todo o ano de 2022, mas em janeiro de 2023 o benefício cairia para a média de 224 reais.

Com o Projeto de Lei de Conversão, o Governo Federal tornou o piso no valor de 400 reais, ou seja, todas as pessoas vão receber, no mínimo, 400 reais. O projeto também estabelece o piso como permanente.

A mudança acabou instituindo o chamado “benefício extraordinário”, tratado como uma espécie de complemento do Auxílio Brasil, como permanente. Se a Medida Provisória não passasse no Planalto, os beneficiários receberiam 400 até dezembro de 2022, e depois o Auxílio Brasil ficaria na média de 224 reais mensais.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil de 400 reais

Todos os que já são contemplados pelo benefício são quem tem direito ao Auxílio Brasil de 400 reais. Este é o piso do valor permanente do Auxílio Brasil. Ou seja, todas as famílias inscritas no CadÚnico e que se enquadram nos critérios do programa vão receber durante todos os meses valores a partir de 400 reais.

É importante explicar que o benefício de cada família pode chegar a parcelas maiores que 400 reais devido a base de cálculo do programa.

O Auxílio Brasil é o nome do programa que substituiu o Bolsa Família. O auxílio é composto por vários benefícios a depender do perfil da família.

Então, para saber quanto você vai receber é preciso somar os valores abaixo. Cada benefício é pago por integrante da família que se enquadre nos critérios exemplificados:

Benefício primeira infância 130 reais: é o valor pago para famílias que tenham crianças com idade entre 0 e 36 meses incompletos, ou seja, de recém-nascidos até 2 anos, 11 meses e 29 dias;

Benefício composição familiar 65 reais: é o que o Governo Federal paga para famílias com gestantes, lactantes ou pessoas que têm entre entre 3 anos completos até 21 anos incompletos;

Benefício de superação da extrema pobreza: neste caso um valor a mais é pago para famílias que tenham renda per capita mensal, mesmo somando os benefícios anteriores, igual ou inferior ao valor da linha de extrema pobreza;

Benefício compensatório de transição: este benefício é concedido para as famílias que tiveram redução do valor recebido mensalmente na troca dos programas Bolsa Família para Auxílio Brasil.

Como saber se tenho direito ao Auxílio Brasil de 400 reais?