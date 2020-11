Quer ver o saldo do FGTS pelo celular? Confira 3 formas

Há diferentes formas de consultar o saldo do FGTS pelo celular. O trabalhador tem acesso ao seu Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em situação de demissão sem justa causa. Mas além do saque-rescisão, neste ano há duas novas modalidades de retirada: saque emergencial e saque-aniversário. Então, entenda como acompanhar os valores.

1. Aplicativo do FGTS

Para baixar o aplicativo do FGTS, basta procurar por “FGTS” na loja de aplicativos do seu celular. Feito isso é preciso se cadastrar inserindo os seguintes dados: nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail e senha.

Para consultar o saldo no aplicativo, é preciso clicar na seção “Para o Trabalhador” e efetuar o login com o número do NIS e a senha. Feito isso, a orientação é selecionar a opção “Extrato” para ver o dinheiro disponível.

Ademais, na plataforma também é possível solicitar o saque e indicar uma conta bancária para receber o dinheiro.

2. SMS

Em seguida, outra maneira de verificar o saldo do FGTS pelo celular é por meio do recebimento de mensagens via SMS. Trata-se de um serviço disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, em que o trabalhador recebe mensagens com informações de depósitos realizados pelo empregador, saldo do fundo e avisos sobre liberação para saques. O processo é gratuito.

Sendo assim, para receber esses SMSs é preciso se cadastrar no site da Caixa. Na seção “Extrato do FGTS” basta apertar em “Cadastre seu celular”. No cadastro é necessário informar dados como: CPF, NIS ou e-mail, além de criar senha.

3. Site da Caixa

Ademais, a consulta do saldo do FGTS pelo celular pode ser feita no próprio site da Caixa. Através da seção “Extrato FGTS”, o trabalhador deve fazer o login para verificar seu fundo.

No entanto, para quem vai fazer o primeiro acesso é necessário realizar um cadastro. Para isso se deve digitar o número do NIS ou CPF e clicar em “cadastrar senha”. Depois, ler o regulamento e clicar em “aceito”. Em seguida, preencher os campos com as informações solicitadas. E por fim, criar uma senha de até oito dígitos, entre números e letras.

