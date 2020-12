Aplicativo Caixa TEm: veja como recuperar a senha de login

A poupança social digital da Caixa Econômica Federal é acessada através do aplicativo Caixa TEm, que oferece serviços como a consulta de saldo e extrato, saque sem cartão, transferências e compras pela internet. Entretanto, alguns usuários podem perder ou esquecer a senha que dá acesso ao serviço, tendo que recuperar a senha de login do Caixa Tem.

Como recuperar a senha de login do Caixa Tem?

Para recuperar a senha do aplicativo Caixa Tem, é necessário ter acesso ao e-mail cadastrado. Assim:

Abra o aplicativo, clique em “entrar” e digite o CPF; Marque a caixa de seleção “Não sou um robô” e “próximo”; Toque na alternativa “Recuperar senha”; Informe seu CPF novamente, marque a opção “Não sou um robô” e “Continuar”.

Dessa maneira, o aplicativo irá informar que você receberá um e-mail no endereço eletrônico previamente cadastrado. Ao acessá-lo, você deve clicar no “Link para redefinir credenciais” e cadastrar a nova senha na página de redirecionamento. O link de redefinição de senha expira em 720 minutos após o recebimento.

Como abrir a poupança social digital?

Para aqueles que receberam o auxílio emergencial ou possuem cadastro no CadÚnico, a abertura acontece de forma automática. Assim, para as pessoas que já possuem cadastro para receber o auxílio emergencial, abono salarial, saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou o programa emergencial de manutenção de empregos, a conta pode ser aberta automaticamente. Entretanto, para aqueles que não se enquadram no caso, devem realizar o cadastro através do site ou aplicativo Caixa Tem.

Como acessar o Caixa Tem?

Em suma, para usar o Caixa Tem é preciso primeiro baixá-lo na loja de aplicativos do seu celular. Feito isso, ao recuperar a senha de login do Caixa Tem, o acesso é feito com o número de CPF e com uma senha de seis dígitos que o usuário registrou. Assim, para a autenticação da conta, deve-se colocar o número do celular e aguardar uma mensagem SMS para efetuar a confirmação.

Como verificar saldo?

Para ver o saldo disponível basta clicar em “mostrar saldo” no canto superior esquerdo da tela inicial do aplicativo Caixa Tem. Dessa forma, se quiser ver mais detalhes sobre o uso dos recursos é preciso apertar em “Extrato”.

