Restituição do lote residual do IR de novembro é paga hoje (30)

Nesta segunda-feira (30), a Receita Federal paga a restituição do lote residual do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de novembro de 2020 para 198.967 contribuintes. O crédito bancário totaliza mais de R$ 399 milhões.

O pagamento da restituição é feito pela Receita Federal, por meio do Banco do Brasil. Portanto, caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá agendar o crédito em conta corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco. Para isso deverá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos). O contribuinte também poderá fazer o agendamento no Portal BB.

Onde consultar lote residual do Imposto de Renda?

É possível consultar o lote residual da restituição do Imposto de Renda no site da Receita Federal. Bem como, pelo Centro de Atendimento Virtual da Receita (e-CAC), no serviço Meu Imposto de Renda, e através do telefone 146.

Nota-se que, a orientação para quem não teve a liberação da declaração é verificar pendências no portal e-CAC. E a partir disso regularizar a situação através de declaração retificadora. Para acessar o e-CAC é preciso usar um código digital, aqueles que não tem esse código devem informar o número do recibo das duas últimas declarações do Imposto de Renda.

Assim, a restituição fica disponível no banco durante um ano, e se o contribuinte não realizar o resgate no prazo, ele deve requerer pela internet, através do Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no Portal e-CAC, no serviço Meu Imposto de Renda.

Depósito da restituição

A saber, o depósito da restituição do Imposto de Renda é feito na conta que consta na declaração. Quem não informou a conta ou informou o número errado, deve ir a uma agência do Banco do Brasil ou ligar para os telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos). Sendo assim, deve-se agendar o crédito em conta conta corrente ou poupança em qualquer banco da instituição bancária.

O que é a restituição do imposto de renda?

A restituição do imposto de renda trata da devolução da diferença do imposto pago a mais. O próprio programa da Receita Federal chega a contastação durante o preenchimento da declaração. Assim, os lotes residuais ficam disponíveis aos contribuintes que ainda não receberam suas restituições dentro dos prazos normais. Todo mês é liberado um lote de restituição, entre junho e dezembro. Refere-de, portanto, ao ano do exercício da entrega da declaração de imposto de renda.

Para aqueles que não pediram para receber o crédito da restituição em conta corrente, então, devem entrar em contato com agências do Banco do Brasil para agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome.

