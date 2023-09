Resultado Copom de setembro: taxa selic cai a 12,75%

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou nesta quarta-feira (20) a redução da taxa Selic de 13,25% para 12,75%% ao ano. O placar no Copom foi de nove votos para derrubar os juros.

Reunião do Copom de setembro 2023

De acordo com o BC, o segundo corte seguido no semestre é resultado do comportamento dos preços. Além disso, os membros do Comitê, unanimemente, anteveem redução de mesma magnitude nas próximas reuniões e avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário.

Ainda que abaixo do que era esperado por muitos, esse é o menor patamar dos juros desde junho de 2022. Mas ainda em comunicado, o Copom informou que o corte de 0,5 ponto percentual é compatível com a estratégia para fazer a inflação convergir para a meta em 2024 e em 2025.

A expectativa agora é de que os juros cheguem a casa dos 11% até o fim do ano.

Votaram pela redução de 0,5 ponto percentual:

Presidente Roberto Campos Neto (indicado por Jair Bolsonaro)

Ailton de Aquino Santos (indicado por Lula)

Carolina de Assis Barros (indicada por Temer)

Gabriel Galípolo (indicado por Lula)

Otávio Ribeiro Damaso (indicado por Dilma Rousseff)

Fernanda Magalhães Rumenos Guardado (indicada por Jair Bolsonaro)

Diogo Abry Guillen (indicado por Jair Bolsonaro)

Maurício Costa de Moura (indicado por Michel Temer)

Renato Dias de Brito Gomes (indicado por Jair Bolsonaro)

PRÓXIMA REUNIÃO DO BC

O Copom se reúne a cada 45 dias para definir o patamar da taxa Selic e ainda há duas reuniões marcadas para 2023:

31 de outubro e 1º de novembro

12 e 13 de dezembro