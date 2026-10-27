Saiu: resultado da Mega-Sena 3076 hoje, terça (27/10/26)

O resultado da Mega-Sena de hoje pode pagar R$ 305 milhões

O resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3076, pode pagar R$ 305 milhões nesta terça-feira, 27 de outubro. Leva o prêmio principal o apostador que acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Resultado da Mega-Sena: 06-30-32-38-49-57

Resultados da Mega-Sena hoje

O sorteio da Mega-Sena está previsto para as 21h, no horário de Brasília, com transmissão pelos canais oficiais das Loterias Caixa. Assim que a extração terminar, esta página será atualizada com as dezenas sorteadas, a quantidade de ganhadores em cada faixa e os valores pagos aos apostadores.

O concurso desta segunda-feira faz parte da programação especial da Mega-Sena no fim de outubro. A expectativa é de que o prêmio milionário atraia a atenção de quem costuma apostar regularmente e também de quem aproveita as grandes acumulações para tentar a sorte.

O rateio também será atualizado nesta página. A divisão do prêmio depende da quantidade de apostas vencedoras em cada faixa de premiação.

Na Mega-Sena, há três possibilidades de ganhar: acertar quatro números, na quadra; cinco dezenas, na quina; ou os seis números sorteados, na sena. O prêmio principal é destinado aos bilhetes que acertarem todas as dezenas.

Caso não haja ganhador na faixa principal, o valor destinado à sena acumula para o concurso seguinte, conforme as regras da loteria.

Quanto ganha quem acertar a Mega-Sena?

O prêmio estimado para o concurso 3076 é de R$ 305 milhões. O valor anunciado pela Caixa corresponde à estimativa para a faixa principal e pode ser dividido entre mais de uma aposta, caso dois ou mais jogos acertem as seis dezenas.

Quem fizer cinco acertos recebe a premiação da quina. Já os apostadores que acertarem quatro números têm direito ao prêmio da quadra. Os valores dessas faixas são calculados conforme a arrecadação e as regras de distribuição da loteria.

Veja o rateio do concurso 3076:

Sena — 6 acertos:

Quina — 5 acertos:

Quadra — 4 acertos:

Os dados serão preenchidos depois da divulgação oficial da Caixa. Até lá, não é possível confirmar quantas apostas foram premiadas nem quanto cada ganhador receberá.

Os ganhadores da Mega-Sena precisam apresentar documento oficial com CPF e o bilhete premiado para solicitar o pagamento. Prêmios de até R$ 2.428,80 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa, conforme as regras da instituição. Valores superiores devem ser resgatados em uma agência da Caixa.

O prazo para retirar o prêmio é de 90 dias corridos, contados a partir da data do sorteio. Depois desse período, o dinheiro não resgatado é destinado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).