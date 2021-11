Saiba como fazer agendamento no CRAS para atendimento em 2021

O governo está disponibilizando novos programas sociais neste fim de ano, como o Auxílio Brasil e o Vale Gás. Na tentativa de garantir a participação e recebimento desses benefícios, uma verdadeira corrida aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) têm sido observada em todo o país para fazer o agendamento CRAS 2021.

Isso tem acontecido porque essa unidade é a principal responsável pela inscrição no CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais), que é um dos principais requisitos para ser incluído em programas oferecidos pelo governo federal. Diante disso, veja a seguir como funciona o CRAS e saiba efetivar seu agendamento para receber atendimento ainda este ano.

Como fazer o agendamento no CRAS 2021?

Em todo o país, 8.292 Centros de Referência de Assistência Social, assim, o agendamento CRAS 2021 está disponível de forma presencial ou através de telefone. Diante disso, aqueles que preferirem ir até a unidade devem para receber atendimento no CRAS, devem verificar o endereço desse setor junto à prefeitura de sua cidade.

Outra opção é fazer uma pesquisa na internet para localizar os Mapas Estratégicos para Políticas de Cidadania (MOPS). Essa informação pode ser encontrada no portal do Ministério da Cidadania. Essa informação também pode ser obtida junto ao Ministério da Cidadania pelo telefone 121.

É importante ressaltar que diante da grande procura pela inscrição e atualização no CadÚnico, algumas prefeituras têm orientado os cidadãos a fazer o agendamento CRAS 2021 pela internet. A iniciativa tem como objetivo evitar a aglomeração nestas unidades.

Pensando nisso, o estado de São Paulo, por exemplo, disponibilizou o site www.agendacadunico.prefeitura.sp.gov.br para que as pessoas interessadas façam o agendamento CRAS 2021 para serem encaminhadas ao atendimento. Vale ressaltar que este serviço é gratuito.

Na plataforma, acesse o menu, opção Agendar Atendimento e informe os seguintes dados:

>> nome completo;

>> CPF;

>> data de nascimento;

>> e-mail;

>> telefone;

Feito isso, clique em “avançar” e informe a data e horário em que deseja receber atendimento. Confira o endereço e vá até a unidade. Lembre-se ainda de ter em mãos seus documentos pessoais. Na mesma plataforma também é possível acompanhar o agendamento CRAS 2021.

O que é o CRAS e para que serve?

O Centro de Referência da Assistência Social é uma unidade ligada às secretarias de Assistência Social dos municípios brasileiros e organizado pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS). É responsável pelo atendimento aos brasileiros em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários, além de prevenir possíveis situações de risco.

Desta forma, podem recorrer ao agendamento CRAS 2021 as famílias e indivíduos em situação grave desproteção, pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, assim como as pessoas que precisam participar de programas sociais, dentre outros.

Serviços ofertados pelo CRAS

Agora que sabemos como fazer o agendamento CRAS, saiba que são oferecidos oferecidos vários serviços voltados ao acompanhamento das famílias, além do encaminhamento e inclusão nas políticas públicas. Portanto, no CRAS os brasileiros têm acesso aos seguintes serviços sociais:

>> orientação sobre benefícios sociais;

>> orientação sobre seus direitos;

>> apoio para resolver dificuldades de convívio e de cuidados com os filhos;

>> acesso a serviços, benefícios e projetos de assistência social;

>> apoio e orientação sobre o que fazer em casos de violência doméstica; etc.

Além desses, o cidadão também pode fazer a inscrição ou atualização no Cadastro Único (Cadastro Único para programas sociais). A partir desse cadastro, o governo vai incluir as famílias em programas sociais que garantem várias formas de amparo, como o Auxílio Brasil e o Vale Gás que serão pagos a partir de dezembro para as pessoas que possuem o CadÚnico.

