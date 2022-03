Saiba como solicitar o saque do FGTS emergencial em 2022

O saque do FGTS (Fundo de Garantido do Tempo de Serviço) de até R$ 1 mil reais está autorizado, conforme medida provisória 1105/22 que foi publicada nesta sexta-feira, 18. O dinheiro será liberado pela Caixa Econômica Federal a partir do dia 20 de abril, portanto, veja a seguir como solicitar o saque do FGTS.

Como solicitar o saque do FGTS emergencial?

Os trabalhadores que não possuem conta na Caixa Econômica Federal e querem saber como solicitar o saque do FGTS, podem pedir que o depósito do dinheiro seja feito em outra conta de sua titularidade. Para isso, basta acessar o site www.fgts.caixa.gov.br ou aplicativo FGTS e informar dados pessoais, como o CPF ou NIS (Número de Identificação Social) e senha de seis dígitos que deve ser cadastrada na plataforma escolhida.

Durante a solicitação, o sistema informará ao trabalhador quais são os valores do FGTS que estão disponíveis para saque, bem como, a data em que o dinheiro será depositado na conta do trabalhador. Assim, busque pela opção de “solicitar saque” e indique uma conta de sua titularidade, podendo ser de qualquer banco.

Para aqueles que não informarem a conta, a Caixa Econômica Federal abrirá uma conta poupança digital em nome do cidadão de forma automática, o que facilitará o recebimento desse e de outros pagamentos. Assim, as quantias deverão ser movimentadas por meio do aplicativo Caixa Tem, que possibilita o trabalhador pagar contas e boletos, fazer compras, bem como, transferências entre contas e envio de Pix.

Essa plataforma é a mesma que foi utilizada pelo governo para realizar o pagamento de outros benefícios, como por exemplo, o auxílio emergencial durante 2020 e 2021. Por outro lado, os cidadãos que já possuem conta na Caixa Econômica Federal e também têm dúvidas sobre como solicitar o saque do FGTS, ressaltamos que não precisarão solicitar o saque do FGTS, visto que o dinheiro será liberado de forma automática para o trabalhador.

O mesmo procedimento que vimos sobre como solicitar o saque do FGTS, pode ser feito por aqueles que não tiverem interesse em utilizar a quantia. Neste caso, os trabalhadores podem acessar o site ou app para solicitar o cancelamento do saque do FGTS até 10 de novembro. Outra opção é não movimentar o dinheiro que retornará automaticamente para as contas do Fundo de Garantia.

Calendário FGTS 2022

Agora que vimos como solicitar o saque do FGTS, saiba que o dinheiro será liberado para todos os trabalhadores que tenham saldo em contas ativas ou inativas no FGTS, entre os dias 20 de abril e 15 de junho. As quantias poderão ser sacadas conforme o mês de aniversário de cada trabalhador seguindo as datas do seguinte calendário divulgado pela Caixa, confira:

Nascidos em janeiro: recebem em 20 de abril;

Nascidos em fevereiro: recebem em 30 de abril;

Nascidos em março: recebem em 04 de maio;

Nascidos em abril: recebem em 11 de maio;

Nascidos em maio: recebem em 14 de maio;

Nascidos em junho: recebem em 18 de maio;

Nascidos em julho: recebem em 21 de maio;

Nascidos em agosto: recebem em 25 de maio;

Nascidos em setembro: recebem em 28 de maio;

Nascidos em outubro: recebem em 01 de junho;

Nascidos em novembro: recebem em 08 de junho;

Nascidos em dezembro: recebem em 15 de junho.

Os trabalhadores que estão acompanhando as informações sobre como solicitar o saque do FGTS, também devem saber que não há prazo estabelecido para solicitar o saque do FGTS, no entanto, é preciso fazer o resgate até o dia 15 de dezembro para fazer o resgate das quantias. Depois dessa data, não será mais possível solicitar o saque do FGTS na modalidade emergencial.

Quem pode sacar os 1.000 do FGTS?

Todos os trabalhadores que possuem um contrato de trabalho formal, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e, por isso, tenham uma conta vinculada ao fundo, seja ela ativa ou inativa, poderão solicitar o saque do FGTS.

Esse direito de solicitar o saque do FGTS também se estende aos trabalhadores domésticos, rurais, temporários, intermitentes, avulsos, safreiros (operários rurais que trabalham apenas no período de colheita) e atletas profissionais têm direito ao FGTS.

Isso porque o FGTS foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador, mediante a abertura de uma conta que recebe mensalmente dos empregadores, depósitos que correspondem a 8% do salário de cada funcionário.

No entanto, o saque emergencial do FGTS estabelecido devido à continuidade da pandemia, obedecerá uma ordem de prioridade para aqueles que possuem mais de uma conta.

Os valores que estiverem bloqueados não ficarão disponíveis para o saque do FGTS 2022, isso porque todas as demais regras de movimentação dos recursos do FGTS estão mantidas. Neste caso, o resgate do dinheiro poderá ser solicitado por meio de outras modalidades, como a demissão sem justa causa, aposentadoria e aquisição de imóvel, por exemplo.

