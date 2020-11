Quanto será o salário mínimo para 2021? Veja o valor

Após a revisão da proposta do Orçamento da União, foi estabelecido o reajuste do salário mínimo para R$ 1.067 para 2021. O valor traz um reajuste menor do que o previsto, devido à queda da inflação. Assim, fica R$ 22 a mais que o salário atual.

O secretário de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, destaca que o valor é o possível no atual cenário econômico e que cada R$ 1 a mais no salário mínimo implica uma despesa de R$ 300 milhões para governo. Para o Senador Paulo Paim (PT-RS), outros índices devem ser levados em conta no reajuste.

Valor do salário mínimo para 2021

Em primeiro lugar, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) havia estimado o valor de R$ 1.45, levando em conta o índice a 2,09%, que elevaria o salário mínimo de R$ 1.045 para R$ 1.067. Então, o INPC aumentou para 2,35% a projeção salarial, aumentando o valor para R$ 1.069,55.

O valor do salário mínimo para 2021 apresentado pelo governo federal nos primeiros meses do ano, segundo o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) era de R$ 1.079, com R$ 34 a mais que o salário atual. Os cálculos ainda estimavam para 2022 o valor de R$ 1.120 e para 2023, o valor de R$ 1.160. A proposta, enviada ao Congresso em 15 de abril, estimava o piso devido à projeção de 3,29% para o INPC à época.

Em 31 de agosto, o governo Jair Bolsonaro (sem partido) enviou ao Congresso Nacional uma proposta de salário mínimo de R$ 1.067 em 2021, deixando o piso sem aumento real pelo segundo ano seguido. A projeção faz parte do PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual).

Qual foi o valor do salário mínimo nos últimos anos?

Em 2015, o salário mínimo foi R$ 788,00, com reajuste de 8,80%;

Em 2016, o salário mínimo foi R$ 880,00, com reajuste de 11,67%;

Então, em 2017, o salário mínimo foi R$ 937,00, com reajuste de 6,47%;

Em 2018, o salário mínimo foi R$ 954,00, com reajuste de 1,81%;

Em 2019, o salário mínimo foi R$ 998,00, com reajuste de 4,61%;

Atualmente, o salário mínimo foi R$ 1.045,00, com reajuste de 4,7%;

Em 2021, o salário mínimo deve ser R$ 1.067.

Como funciona o reajuste pela inflação?

A própria Constituição Federal determina que o reajuste do salário mínimo deverá ter como base de cálculo a inflação. Por isso, leva em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Entretanto, o salário mínimo de 2021 deve continuar sem reajustes com base no crescimento da economia. A última correção com o ganho aconteceu em 2018, e a equipe econômica do governo não planeja criar uma medida para o ajuste do piso nacional. Um reajuste com ganhos reais causaria um impacto nas contas públicas, já que o pagamento de benefícios é corrigido conforme o salário mínimo. Para cada R$ 1 de aumento no valor do mínimo, o governo amplia em cerca de R$ 355 milhões as despesas anuais.

