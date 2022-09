Compare o salário mínimo em 2023 no Brasil com o de outros países

Pelo quarto ano consecutivo, o salário mínimo não vai ter aumento real no Brasil. Segundo a Agência Senado, no último dia 31 de agosto, o governo enviou a proposta de Orçamento da União prevendo que o salário mínimo em 2023 deve ser de R$ 1.302, ou seja, 90 reais a mais que o de 2022. Isso significa que a alta será de pouco mais que 7,41%, previsão feita pelo Ministério da Economia no mês de julho para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Qual é o valor do salário mínimo em 2023 no Brasil?

O projeto da Lei Orçamentária de 2023 que foi enviado ao Congresso prevê um salário mínimo de R$ 1.302, ou seja, um aumento de R$ 8.

O valor do salário mínimo em 2023 ainda é apenas uma estimativa, já que a Constituição determina que o reajuste não pode ser inferior à inflação do ano anterior. Sendo assim, portanto, se a inflação sofrer alguma alteração até o fim do ano, o governo federal terá que rever o valor do mínimo. Como ocorre todos os anos, a decisão final só deve ser divulgada oficialmente em janeiro.

Pelos cálculos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em abril, o salário mínimo no Brasil deveria ter sido de R$ 6.754,33 para sustentar os gastos com moradia, alimentação, saúde, transporte, vestuário, educação, lazer, higiene e previdência de uma família com quatro pessoas. O valor calculado representa mais que cinco vezes os 1.212 reais pagos atualmente aos trabalhadores que têm carteira assinada e recebem o piso.

Para fins de comparação, o Brasil figura entre os países com o menor salário mínimo do mundo em 2023. De acordo com levantamento feito pelo site contryeconomy.com, que utiliza estatísticas oficiais para organizar um ranking com o salário mínimo de 147 países, apenas Cuba, Venezuela, Nicarágua, Haiti, Guiana, República Dominicana e México tem salários menores que o Brasil.

Salário mínimo em outros países

Confira o valor do mínimo em outros países segundo dados do contryeconomy.com.

Suíça

Na Suíça, não há um salário mínimo nacional. Mas, desde novembro de 2020, a cidade de Genebra, que tem um dos custos de vida mais altos do mundo, instituiu o piso de 23 francos suíços por hora trabalhada. Numa jornada de 44 horas semanais, como ocorre no Brasil, o mínimo equivale a mais de 4 mil francos, o que significa, na cotação atual, mais de 21 mil reais por mês. É o salário mais alto do mundo.

Argentina

O país vizinho do Brasil está enfrentando uma crise econômica sem precedentes. Para se ter ideia, a projeção do Banco Central para a inflação acumulada no ano 2022 é de 90%. Dessa forma, o salário mínimo em 2023 na Argentina deve ser de pouco mais de 58 mil pesos argentinos em janeiro, segundo uma atualização feita pelo governo no último mês de agosto. Isso corresponde a menos de R$ 2.150 mensais.

Estados Unidos

Nos Estados Unidos, o valor recebido varia de acordo com a quantidade de horas trabalhadas no mês e com o estado. No âmbito federal, o salário mínimo em 2023 ainda não foi definido, mas de acordo com informações do Estadão, o Congresso tem uma proposta para aumentar o mínimo federal para 15 dólares por hora. Em uma jornada de 44 horas, são quase 14 mil reais por mês.

Espanha

Na Espanha, o salário é pago em euros e atualmente o mínimo é de 1.000 euros por mês. Na cotação atual, isso corresponde a cerca de R$ 5.200 mensais. O salário mínimo em 2023 por lá deve ser de 1.045 € depois do reajuste anual, ou seja, aproximadamente 5.435 reais por mês. Os salários médios mais baixos na Espanha são os das áreas de atividades domésticas, agricultura, pecuária, silvicultura, pesca e hotelaria.

Portugal

Quem vive e trabalha em Portugal, recebe 14 salários por ano. Isso porque, por lá, o trabalhador tem direito a um salário extra no meio do ano e outro no fim, pagos normalmente nos meses de julho e dezembro. Segundo informações do portal português Sapo, o primeiro-ministro António Costa anunciou que o salário mínimo em 2023 será de 750 euros por mês, ou o equivalente 3.900 reais.

México

Segundo informações do Terra, o México tem o menor salário mínimo do mundo. Além disso, os trabalhadores mexicanos ficam, em média, 50 horas por semana no trabalho. Por lá, o pagamento é calculado por dia e o valor do piso em 2022 é de 172,87 pesos, o que equivale a menos de 45 reais diários. Sendo assim, em um mês com 22 dias úteis, o trabalhador mexicano recebe menos de 1.000 reais pelo período.

Últimos salários mínimos no Brasil

2022 – R$ 1.212,00

2021 – R$ 1.100,00

2020 – R$ 1039,00, com reajuste em fevereiro para R$ 1.045,00

2019 – R$ 998,00

2018 – R$ 994,00

2017 – R$ 937,00

2016 – R$ 880,00

2015 – R$ 788,00

2014 – R$ 724,00

2013 – R$ 678,00

2012 – R$ 622,00