Salário mínimo vai aumentar em maio 2023: veja qual pode ser o valor

O salário mínimo no Brasil deve passar por novo reajuste em 1º maio de 2023, Dia do Trabalhador. O anúncio foi feito pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, durante entrevista à estatal TV Brasil no domingo, 12/2.

Atualmente, o que está valendo é o valor de R$ 1.302 para o salário mínimo, em vigência desde o dia 1º de janeiro deste ano. Esse teto é o que o foi aprovado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no início de dezembro de 2022, quando ainda ocupava a posição de chefe de Governo. Esse valor apenas repõe as perdas inflacionárias do último ano, portanto não representa ganho real ao trabalhador.

Qual será o valor do salário mínimo?

Mesmo com anúncio feito, não há certeza sobre novo valor. Segundo o jornal Poder360, em publicação nesta segunda, 12, o salário mínimo deve subir para R$ 1.320, ou seja, R$ 18 reais a mais.

O próprio Orçamento aprovado pelo Congresso no ano passado prevê um mínimo de R$ 1.320 neste ano, mas as centrais sindicais pedem um valor de R$ 1.342.

“Nós estamos discutindo a busca de espaço fiscal para mudar o valor do salário mínimo ainda este ano. Se houver espaço fiscal, nós haveremos de anunciar uma mudança para 1º de maio”, afirmou o ministro em entrevista ao programa Brasil em Pauta, que vai ao ar neste domingo (12), na TV

Desde 2020, o governo passou a estabelecer o novo salário mínimo por meio de medida provisória. Antes disso, a Lei 13.152, de 2015, estabelecia a política de valorização do salário mínimo e dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para o período de 2016 a 2019.

No primeiro ano, os senadores aprovaram por unanimidade a MPV 919/2020, que havia fixado o valor do salário mínimo, a partir de fevereiro, em R$ 1.045. Na ocasião, o relator, senador Paulo Paim (PT-RS), informou que o texto adaptou a correção feita pelo governo em janeiro, uma vez que inicialmente, a MP 916/2019, publicada antes da divulgação da inflação do mês anterior, previa o mínimo a R$ 1.039.

Já a MPV 1.021/2020, que estabeleceu em R$ 1.100 o valor do salário mínimo em 2021, foi aprovada pelo Plenário em maio. A regra já vigorava desde o início de janeiro e não sofreu modificações.

