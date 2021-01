Saque do auxílio emergencial: nascidos em outubro já podem sacar

Nesta sexta-feira (22), a Caixa Econômica Federal libera os nascidos em outubro para saque do auxílio emergencial. Então, é possível retirar o dinheiro em espécie ou transferir os valores referentes às duas últimas parcelas do benefício. Na próxima semana, é a vez dos nascidos em novembro e dezembro sacarem o dinheiro, finalizando o calendário do benefício.

O auxílio emergencial foi criado com a finalidade de amparar trabalhadores informais, autônomos e desempregados durante a pandemia da Covid-19. E também se estendeu aos inscritos do Bolsa família.

Quem pode fazer o saque do auxílio emergencial hoje?

A partir de hoje, cerca de 3,5 milhões de beneficiários que fazem aniversário no mês de outubro podem sacar ou transferir os valores das duas últimas parcelas do auxílio emergencial. Isso vale para os inscritos no auxílio via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa.

Antes dessa liberação para saques e transferências, os beneficiários já podiam movimentar o dinheiro através do aplicativo Caixa Tem. Nesta plataforma, pode-se pagar contas domésticas e boletos, bem como para fazer compras online com o cartão de débito virtual.

As parcelas finais foram depositadas em poupança social digital nos dias 11 e 23 de dezembro. Ao passo que, fazem parte dos ciclos 5 e 6 do auxílio emergencial, respectivamente.

Como sacar e transferir o dinheiro?

É possível fazer o saque do auxílio emergencial com cartão da conta poupança da Caixa. Já para saques sem cartão, é necessário fazer login no aplicativo Caixa Tem. Depois, apertar na opção “Saque sem Cartão” e gerar um código para saque. Esse código poderá ser usado em até uma hora para sacar o dinheiro em casa lotérica, correspondente Caixa Aqui e agência da Caixa.

Além disso, também está liberada a transferência das últimas parcelas do auxílio emergencial. Para esse procedimento também é preciso fazer login no aplicativo citado. Feito isso a orientação é clicar em “Transferir dinheiro”, digitar os dados da conta que se deseja transferir, colocar o valor e apertar em “Confirmar”. Por fim, o comprovante poderá ser salvo ou compartilhado.

Quantas parcelas os beneficiários receberam?

Nota-se que os beneficiários receberam cinco parcelas de R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família). Depois disso, passaram a pegar até o fim do ano parcelas do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família).

Veja as quantidades de parcelas totais a depender do lote em que o cidadão entrou no programa:

Beneficiário que recebeu a 1ª parcela em abril pegou 9 parcelas no total;

Beneficiário que recebeu a 1ª parcela em maio pegou 8 parcelas no total;

Beneficiário que recebeu a 1ª parcela em junho pegou 7 parcelas no total;

Beneficiário que recebeu a 1ª parcela em julho pegou 6 parcelas no total;

Beneficiário que recebeu a 1ª parcela a partir de agosto pegou 5 parcelas no total.

Próximas liberações para saques do auxílio emergencial

Por fim, há mais duas datas de liberação para saques e transferências do auxílio emergencial, relacionadas aos nascidos em novembro e dezembro. Confira:

25 de janeiro: liberação para nascidos em novembro

27 de janeiro: liberação para nascidos em dezembro

