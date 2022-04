Saque emergencial FGTS: como fazer consulta, datas e quem tem direito

Veja as principais formas de fazer a consulta saque emergencial FGTS e quando o dinheiro será liberado - Foto: Reprodução/Agência Brasil

Quantias de até R$1 mil serão liberadas para os trabalhadores a partir do dia 20

Os trabalhadores já podem fazer a consulta saque emergencial FGTS (Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço) para saber qual valor está disponível para resgate. Isso é possível por meio de aplicativo, site, telefone e atendimento em agências, onde também são disponibilizadas as datas do calendário desse novo pagamento e quem tem direito de receber.

Como fazer a consulta saque emergencial FGTS?

A consulta saque emergencial FGTS pode ser feita pela internet, pelo telefone ou de forma presencial. Quem optar por acessar as informações desse benefício virtualmente, deve acessar o aplicativo FGTS ou o site da Caixa Econômica Federal. Veja como fazer:

1. Aplicativo FGTS: esse sistema foi atualizado e já está disponível para download nas lojas App Store ou através do Google Play Store. Assim, informe o CPF e a senha, depois, procure pela opção “Saque Extraordinário do FGTS”.

Nesta plataforma é possível conferir o saldo, fazer a consulta da data de liberação do dinheiro que será depositado de forma automática na conta cadastrada junto à Caixa Econômica Federal e informar os dados da conta para o depósito da quantia.

2. Site da Caixa: a consulta saque emergencial FGTS também pode ser realizada através do endereço eletrônico fgts.caixa.gov.br, por meio de login que pode ser o CPF ou NIS (PIS/Pasep), além da senha cadastrada na plataforma onde também deve ser buscada a opção “Saque Extraordinário do FGTS”.

3. Consulta pelo telefone: aqueles que não possuem acesso à internet devem ligar para a Central de Atendimento Caixa Cidadão através do telefone 0800 726 0207. O atendimento eletrônico está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e o atendimento humano é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h.

4. Atendimento nas agências: a consulta saque emergencial FGTS também está liberada para ser feita nas agências da Caixa Econômica Federal. Para isso, o trabalhador deve ter em mãos um documento pessoal com foto e solicitar informações sobre o benefício.

O trabalhador que fizer a consulta saque emergencial FGTS mas não tiver interesse em retirar a quantia disponível, pode informar que não pretende efetivar o saque até 10 de novembro de 2022.

Isso pode ser feito mesmo se o dinheiro tiver sido depositado na conta e o dinheiro retornará ao Fundo de Garantia devidamente corrigido. Outra opção para quem não tem interesse em fazer o saque emergencial FGTS é deixar o dinheiro na conta e não fazer nenhum tipo de movimentação até 15 de dezembro de 2022.

Quando será liberado o saque emergencial?

O calendário de saque emergencial FGTS começa no dia 20 e vai até o dia 15 de junho. Nesse período, o dinheiro será liberado de acordo com o mês de aniversário de cada trabalhador. Sendo assim, os primeiros a receber o FGTS emergencial são os nascidos em janeiro. O calendário atualizado segue as seguintes datas:

Trabalhadores nascidos em janeiro: 20 de abril;

Trabalhadores nascidos em fevereiro: 30 de abril;

Trabalhadores nascidos em março: 4 de maio;

Trabalhadores nascidos em abril: 11 de maio;

Trabalhadores nascidos em maio: 14 de maio;

Trabalhadores nascidos em junho: 18 de maio;

Trabalhadores nascidos em julho: 21 de maio;

Trabalhadores nascidos em agosto: 25 de maio;

Trabalhadores nascidos em setembro: 28 de maio;

Trabalhadores nascidos em outubro: 1º de junho;

Trabalhados nascidos em novembro: 8 de junho;

Trabalhadores nascidos em dezembro: 15 de junho.

As quantias estarão disponíveis para o saque emergencial FGTS a partir da mesma data de depósito, quando será possível fazer compras, pagar boletos e contas, além de utilizar o cartão de débito virtual para pagamento, além de realizar transferências para outras contas bancárias.

Quem tem direito ao saque emergencial do FGTS 2022?

Todos os trabalhadores que possuem dinheiro nas contas vinculadas ao FGTS, sejam elas ativas ou inativas, têm direito de fazer a consulta e saque emergencial FGTS. Para isso, é preciso ter contrato de trabalho formal regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Também podem receber o FGTS trabalhadores domésticos e rurais; bem como, os trabalhadores temporários, intermitentes e avulsos. Safreiros, trabalhadores rurais que atuam somente no período de colheita e atletas profissionais também têm direito e, por isso, podem fazer a consulta saque emergencial FGTS.

Segundo informações do governo, a expectativa é beneficiar cerca de 42 milhões de trabalhadores por meio dessa nova modalidade de saque do FGTS que vai liberar até R$ 1 mil por trabalhador.

