Como assistir o Brasileirão pela internet de graça em 2022

A contagem regressiva começou. O Campeonato Brasileiro está cada vez mais próximo, então veja como assistir ao Brasileirão pela internet de graça. De maneira geral, a competição poderá ser acompanhada em TV Aberta pelo aplicativo da GloboPlay.

Como assistir o Brasileirão Série A pela internet e de graça

Para acompanhar os jogos do Brasileirão da Série A de maneira gratuita na internet, então, basta acessar o site da GloboPlay. A plataforma exigirá um acesso de cadastro, que é bem simples. Depois, é só entrar na aba de “Assistir agora” e o torcedor poderá acompanhar a partida em tempo real.

Os jogos do Brasileirão Série A são realizados às quartas, quintas, sábados e domingos. Há partidas às 11h, 16h, 18, 19h 21h.

Lembrando que os jogos também estarão passando na TV Aberta (Globo) e na TV fechada (SportTV e Premiere).

Em 2021, quem detinha parte dos direitos de transmissão dos jogos do Brasileirão era a TNT Sports. No entanto, a emissora rompeu contrato com os times os quais tinha acordo: Palmeiras, Santos, Athletico, Ceará, Bahia, Fortaleza, Juventude e Coritiba.

O Palmeiras foi o último time a negociar acordo por direitos do Brasileirão com a Globo. Já o Athletico não chegou a qualquer acordo.

O que pode acontecer agora é o Grupo Globo entrar com a Lei do Mandante para transmitir jogos do Athletico durante o Campeonato Brasileiro.

Como funciona a Lei do Mandante?

A Lei do Mandante foi instituída em 2021, pelo então presidente da república Jair Bolsonaro.

De acordo com a nova legislação, os clubes de futebol tem o direito de negociar a transmissão e a reprodução dos seus jogos com quem desejar.

Uma vez que o jogo da estreia do Athletico no Brasileirão será contra o São Paulo, no Morumbi, a Globo pode utilizar a Lei do Mandante para exibir a partida.

Tem como assistir ao Athletico-PR no Brasileirão pela internet de graça?

Se a Rede Globo entrar com a brecha da Lei do Mandante para exibir as partidas do Athletico, sim, é possível assistir pela internet de graça.

Seguindo a lógica, assim, pelo menos 19 dos 38 jogos do Athletico poderiam ser transmitidos pela emissora, ou seja, aqueles que o Furacão for visitante. E estariam disponíveis em TV aberta ou na internet de graça via GloboPlay.

No mais, a outra opção de acompanhar o rubro-negro paranaense é de maneira paga pela Furacão Live, o streaming próprio do Athletico. A assinatura mensal é de R$ 24,90.

Quais times disputarão a Série A do Brasileirão?

Em 2022, a lista dos 20 times que compõem a Série A do Brasileirão são: América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Avaí, Botafogo, Ceará, Corinthians, Coritiba, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Palmeiras, RB Bragantino, Santos e São Paulo.

Eles irão se enfrentar em 38 jogos, com partidas de ida e volta, somando pontos para definir suas posições na tabela.

A estreia do Campeonato Brasileiro 2022 Série A será no dia 10 de abril. No mesmo dia também será iniciado os jogos da Série C. Já a Série B começa um dia antes, dia 9 de abril. Enquanto a Série D tem data de estreia prevista apenas no dia 17.

Vale salientar também que, em 2022, as finais do Brasileirão terão término mais cedo do que o comum, em novembro. Isso porque o calendário esportivo do final do ano estará preenchido pelos jogos da Copa do Mundo.

Como assistir de graça pela internet o Brasileirão Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro não é transmitida na TV aberta para todo o Brasil. Mas, algumas praças costumam realizar transmissão dos clubes da sua região.

Em 2022, teremos uma diferença: vários clubes importantes disputarão a segunda divisão do campeonato.

Entre esses times estão o Grêmio, o Cruzeiro e o Vasco. Sem contar com o Bahia e o Sport, que são times que, geralmente, costumam arrastar boa audiência no Nordeste.

Diante disso, dá para assistir o Brasileirão da Série B pela internet de graça? Sim. Também pelo aplicativo da GloboPlay.

Além dessa forma, só mesmo buscando locais pagos, como o PremierePlay. Que funciona tanto para a Série A quanto a Série B.

Onde assistir as séries C e D pela internet de graça?

Para determinadas praças, as afiliadas da Band e Globo devem participar da transmissão de alguns jogos pontuais da Série C, em especial nas regiões Norte e Nordeste

Entre as opções de streamings pagos, a DAZN e a NSports irão transmitir os jogos da Série C. Quem quiser acompanhar, deve pagar a mensalidade das plataformas.

Já para a Série D, as opções são mais limitadas. Tanto nas versões gratuitas quanto nas pagas.

Em 2021, o que ocorreu foi da TV Brasil exibir os jogos da última fase do campeonato. Talvez, essa seja uma opção para o Brasileirão 2022, mas nada ainda foi confirmado.