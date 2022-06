Saque Extraordinário do FGTS: veja quem recebe hoje, 8 de junho

Trabalhadores com saldo em contas do fundo têm direito ao pagamento extraordinário

Com a liberação do Saque Extraordinário do FGTS, cerca 42 milhões de trabalhadores brasileiros poderão garantir um dinheiro extra neste ano. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a liberação dos recursos do benefício está sendo realizada de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Nesta quarta-feira (8), um novo grupo será contemplado.

Saque Extraordinário do FGTS: benefício está liberado para quem nasceu em novembro

Seguindo o calendário de liberações para o mês de junho, os trabalhadores que fazem aniversário durante em novembro já podem sacar ou movimentar o dinheiro referente ao Saque Extraordinário do FGTS 2022 a partir desta quarta-feira (8). De acordo com a Caixa, estarão disponíveis até R$ 1 mil por trabalhador, considerando a soma dos saldos disponíveis de todas as suas contas do FGTS.

Confira o calendário de pagamentos

Neste mês, serão encerradas as liberações do Saque Extraordinário do FGTS 2022. Além dos nascidos em novembro, os trabalhadores que nasceram no mês de dezembro também serão contemplados. Veja o calendário completo:

Nascidos em janeiro: 20 de abril;

Nascidos em fevereiro: 30 de abril;

Nascidos em março: 04 de maio;

Nascidos em abril: 11 de maio;

Nascidos em maio: 14 de maio;

Nascidos em junho: 18 de maio;

Nascidos em julho: 21 de maio;

Nascidos em agosto: 25 de maio;

Nascidos em setembro: 28 de maio;

Nascidos em outubro: 01 de junho;

Nascidos em novembro: 08 de junho;

Nascidos em dezembro: 15 de junho.

Como receber o Saque Extraordinário do FGTS?

O crédito do dinheiro será realizado em Conta Poupança Social Digital que será aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. Caso os dados não estejam completos, o trabalhador precisará compareça até uma agência da Caixa para realizar a solicitação do Saque Extraordinário do FGTS. Além disso, o banco informa que não estarão disponíveis para saque os valores que estiverem bloqueados na conta do FGTS, como garantia de operações de crédito de antecipação do Saque Aniversário, por exemplo. Para movimentar o dinheiro, será necessário utilizar o aplicativo Caixa Tem. Nele, o trabalhador poderá liberar o saque em caixas eletrônicos ou realizar pagamentos e transferências para outras contas bancarias.

Até quando posso sacar o dinheiro?

Segundo a Caixa, os valores depositados nas contas digitais ficarão disponíveis até o dia 15 de dezembro. Se até esta data o dinheiro não for movimentado, retornará para a conta vinculada ao FGTS do trabalhador.

Quem tem dúvidas se tem direito ao Saque Extraordinário do FGTS 2022, pode realizar uma consulta por meio do site ou aplicativo do FGTS, que também informam a data de liberação e se o crédito será feito de forma automática.

