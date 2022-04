Tabela saque extraordinário FGTS: próximo pagamento sai dia 30/4

Confira as datas da tabela saque extraordinário FGTS - Foto: Reprodução/Agência Brasil

Mais um grupo de trabalhadores está prestes a receber até R$ 1 mil do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, segundo a tabela saque extraordinário FGTS. A liberação do dinheiro será retomada no próximo sábado, dia 30, portanto, veja o calendário completo e como resgatar o pagamento.

Confira as datas da tabela saque extraordinário FGTS

A tabela saque extraordinário FGTS com as datas oficiais de pagamento para os próximos grupos de trabalhadores já foi liberada pela Caixa Econômica Federal. Ela foi organizada de acordo com o mês de nascimento de cada cidadão que possui direito ao pagamento na modalidade saque extraordinário.

De acordo com a tabela saque extraordinário FGTS, na segunda etapa de pagamentos os trabalhadores que possuem contas no Fundo de Garantia, estejam elas ativas ou inativas, poderão sacar até R$ 1 mil a partir do dia 30.

Esse é o último grupo de cidadãos que receberão o pagamento no mês de abril. Depois, o dinheiro voltará a ser liberado apenas no dia 4 de maio. Para saber quando retirar o seu pagamento, veja a seguir a tabela saque extraordinário FGTS:

Quem perder os prazos estabelecidos na tabela saque extraordinário FGTS, não ficará sem receber o pagamento. Isso porque os trabalhadores terão até dia 15 de dezembro para movimentar o valor. Depois disso, o dinheiro que não for sacado retornará para o Fundo de Garantia devidamente corrigido.

Para receber o próximo pagamento, o trabalhador nascido em fevereiro deve ter alguma quantia em suas contas do Fundo de Garantia. Atualmente, essa é a única exigência do governo para que o pagamento seja liberado. Essas quantias são provenientes de depósitos feitos pelas empresas durante a vigência do contrato de trabalho regido pela CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

Neste grupo também estão incluídos quem atua no serviço doméstico e aqueles que trabalham em atividades rurais. Também receberão o próximo pagamento, quem trabalha como temporário, intermitente, avulso, safreiros, além de atletas profissionais.

Como fazer o saque extraordinário do FGTS?

Os trabalhadores nascidos em fevereiro não precisam solicitar o saque do recurso se todos seus dados estiverem corretos, visto que o dinheiro vai ser disponibilizado de forma automática na conta de cada trabalhador. Quem for correntista da Caixa Econômica Federal, por exemplo, receberá por meio da conta corrente ou poupança.

Neste caso, a retirada do dinheiro deve ser feita nas datas da tabela saque extraordinário FGTS utilizando o cartão da conta como de costume. Para os demais, o dinheiro será depositado nas contas digitais que foram criadas para pagamentos de benefícios sociais e trabalhistas, como o FGTS.

Assim, basta acessar o aplicativo Caixa Tem e buscar pela opção “saque sem cartão”. Informe a quantia que deseja retirar, depois, clique em “código de saque” para emitir seis dígitos que irão liberar o saque extraordinário do FGTS. Feito isso, registre novamente a senha do aplicativo e vá até as casas lotéricas para fazer o saque apresentando o código e um documento de identificação com foto.

Também é possível retirar o dinheiro em caixas eletrônicos, basta clicar na opção “saque”, procurar pelo “saque extraordinário FGTS” e informar o código de saque. Depois, aguarde a liberação do dinheiro.

Após o crédito de até R$1 mil na conta poupança social digital conforme as datas da tabela saque extraordinário FGTS, o dinheiro também pode ser utilizado para fazer o pagamento de contas e boletos, compras por meio do cartão de débito virtual e QR code, além de transferências para outras contas e transações através do Pix.

