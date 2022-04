Trabalhadores podem consultar FGTS pelo telefone; veja o número

A consulta do saque extraordinário de até R$ 1 mil do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que será liberada a partir do dia 20, já está disponível para quem deseja saber valores e datas para receber o dinheiro. Para conferir essas informações, basta entrar em contato com o telefone oficial, portanto, veja a seguir qual o número para consultar FGTS.

Número para consultar FGTS 2022

O número para consultar FGTS é o 0800 726 0207, para falar com a Central de Atendimento CAIXA Cidadão. A ligação é gratuita e pode ser feita pelo telefone ou a partir de um aparelho celular.

Neste número para consultar FGTS, o atendimento está disponível 24 horas por dia, mas para falar com um atendente é preciso entrar em contato de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h.

Como esse telefone também dá acesso às informações de outros benefícios sociais e trabalhistas, para acessar informações sobre o FGTS clique na opção 6. Depois, aguarde na linha para ser atendido. Durante a ligação, é necessário confirmar a identidade do trabalhador, o que é feito por meio da data de nascimento e o número do CPF.

Quem estiver sem esse documento também pode utilizar o número do NIS para consultar FGTS, que se trata do Número de Identificação Social. Assim, é possível saber se o trabalhador tem direito ao saque e conferir a data em que o dinheiro será liberado, visto que os depósitos serão feitos de forma escalonada entre 20 de abril e 15 de junho.

Saldo do FGTS pelo celular

Infelizmente, por meio do número para consultar FGTS pelo telefone não é possível conferir o extrato completo do Fundo de Garantia, bem como, o saldo que está disponível para o saque. Neste caso, o trabalhador é orientado pelo atendente à acessar a nova versão do aplicativo FGTS.

Segundo informou a Caixa Econômica Federal, essa plataforma já é conhecida pelos trabalhadores, mas precisou ser atualizada para disponibilizar novas funcionalidades que permitem a consulta das informações sobre o saque extraordinário do FGTS.

Para isso, faça download da plataforma na App Store e Google Play Store e registre o CPF e uma senha. É necessário aguardar na “sala de espera virtual” devido à quantidade de acessos que estão sendo feitos. Ao ser liberado, procure pela opção “saque extraordinário do FGTS” para acessar o novo menu do benefício.

Na tela será apresentada a quantia disponível a ser liberada, informações sobre o processamento, a data prevista para o pagamento, além da conta em que o dinheiro será depositado. Para quem não é correntista da Caixa será criada uma conta digital que poderá ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

Por meio dessa plataforma ou através do número para consultar FGTS, o trabalhador também pode informar que não tem interesse em receber o saque extraordinário do FGTS, para que o valor não seja liberado. Caso o cidadão receba o dinheiro, mas mude de ideia e não queira saber também é possível optar pelo desfazimento do crédito automático até 10 de novembro de 2022. Neste caso, o dinheiro retornará à conta do FGTS, devidamente corrigido.

O que é saque extraordinário FGTS?

O saque extraordinário do FGTS foi autorizado pela medida 05/2022 e será liberado apenas uma única vez, de acordo com o saldo que está disponível na conta na conta do Fundo de Garantia. Mas o limite de saque será de até R$ 1 mil por trabalhador.

Para aqueles que possuem mais de uma conta do FGTS, a liberação do dinheiro que acontecerá de acordo com o mês de aniversário do cidadão será feita obedecendo a seguinte ordem: a primeira liberação será para as contas que estão ligadas a contratos de trabalho extintos, com início pela conta que tem o menor saldo.

Depois, serão disponibilizadas as demais contas vinculadas, com início pela conta que tinha o menor saldo. Vale ressaltar que as quantias que foram dadas como garantia de operações de crédito de antecipação do Saque-Aniversário, não serão liberadas nesta modalidade de saque.

