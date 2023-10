Direito do trabalhador com carteira assinada e demitido sem justa causa, o seguro desemprego é pago em parcelas e depositado mensalmente, conforme o tempo de trabalho e honorários. Por ser um benefício do governo, o pagamento tem data para ser depositado, mas o seguro Desemprego cai no feriado ou não?

Por que o seguro desemprego não cai no feriado?

O trabalhador com o seguro desemprego aprovado recebe o pagamento das 10h às 16h, no horário oficial de Brasília, mas apenas em dias úteis, de segunda a sexta-feira. Como no feriado do dia 12 de outubro não tem expediente bancário, é provável que a parcela só seja paga no dia seguinte ou no próximo primeiro dia útil.

O mesmo acontece com pagamentos do INSS e dos auxílios do governo federal, que não são pagos em feriados, nem em finais de semana. De qualquer forma, não há um horário exato para que o dinheiro do seguro-desemprego caia na conta.

Agora que sabemos quanto tempo de trabalho para receber seguro-desemprego, também chamamos sua atenção para o número de parcelas que podem ser pagas ao trabalhador.

Em 2023, o governo disponibiliza de três a cinco parcelas e a concessão também depende do tempo de trabalho desenvolvido pelo cidadão. Assim, confira a seguir a regra para saber quantas você vai receber:

3 parcelas: é preciso comprovar no mínimo 6 meses trabalhados

4 parcelas: é necessário ter no mínimo 12 meses trabalhados

5 parcelas: o trabalhador precisa ter a partir de 24 meses trabalhados

O valor recebido pelo trabalhador também vai depende da média salarial dos últimos três meses anteriores à demissão, mas nunca deve ser abaixo do salário mínimo nacional.

Quanto tempo de trabalho preciso para ter seguro desemprego em 2023?

Além de conhecer os critérios para fazer o pedido, o cidadão também precisa saber quanto tempo de trabalho para receber seguro-desemprego em 2022.Nesse sentido, é preciso levar em consideração o período trabalhado, cuja soma varia conforme o número de de vezes que o cidadão solicitou esse benefício. Sendo assim, o tempo de trabalho para receber seguro desemprego 2022 fica da seguinte forma:

Primeira solicitação do seguro-desemprego: o tempo de trabalho para receber seguro-desemprego é de pelo menos 12 meses durante os 18 meses anteriores à data da demissão;

Segunda solicitação: é preciso ter recebido salário por pelo menos 9 meses durante os 12 meses anteriores à data da demissão;

A partir da terceira solicitação do seguro: necessário ter recebido salário nos 6 meses anteriores à data da demissão.

Empregado doméstico: além de cumprir com os requisitos também é necessário ter trabalhado, exclusivamente, como empregado doméstico pelo período mínimo de 15 meses nos últimos 24 meses que antecederam a data de dispensa;

Pescador Artesanal: é preciso comprovar a venda do pescado a adquirente pessoa jurídica ou cooperativa, no período correspondente aos últimos 12 meses que antecederam ao início do defeso.

Quanto tempo de trabalho para receber o seguro-desemprego?

O pagamento do seguro-desemprego vai depender de quanto tempo o trabalhador teve de carteira assinada no último emprego.

1 mês - não tem direito

2 meses - não tem direito

3 meses - não tem direito

4 meses - não tem direito

5 meses - não tem direito

6 meses - não tem direito

7 meses - não tem direito

8 meses - não tem direito

9 meses - não tem direito

10 meses - não tem direito

11 meses - não tem direito

Acima de 12 meses - Tem direito.

