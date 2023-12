Taxa Selic cai para 11,75% na última reunião Copom de 2023

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu nesta quarta-feira, 13 de dezembro, reduzir a taxa básica de juros de 12,25% para 11,75% ao ano. A redução já era esperada pelos analistas do mercado financeiro.

O Copom informou que continuará promovendo novos cortes de 0,5 ponto em 2024 e que o fim dos cortes dependerá do comportamento da inflação no primeiro semestre de 2024.

“Em se confirmando o cenário esperado, os membros do comitê, unanimemente, anteveem redução de mesma magnitude nas próximas reuniões e avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário. O comitê enfatiza que a magnitude total do ciclo de flexibilização ao longo do tempo dependerá da evolução da dinâmica inflacionária”, ressaltou o Copom.

Qual a importância da Taxa Selic?

​A Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras.

Quando o BC aumenta a Selic, as taxas de juros cobradas pelos bancos também tendem a aumentar, o que desestimula o consumo e reduz a demanda.

Por outro lado, quando o Banco Central reduz a Selic, as taxas de juros tendem a cair e o crédito se torna mais acessível. Isso estimula o consumo e o investimento, o que pode sustentar o crescimento econômico.

Além disso, a Taxa Selic também é importante para o mercado financeiro, pois muitos investimentos, como títulos públicos, fundos de investimento e poupança, são atrelados a ela. Portanto, as variações na Selic podem afetar diretamente o rendimento desses investimentos.