Tem como contestar Bolsa Família cancelado em 2023?

Veja como funciona a reversão do bloqueio e cancelamento do Bolsa Família

As famílias que estão em situação de vulnerabilidade social como contestar Bolsa Família cancelado em 2023, maior programa social do Brasil, podem conseguir reverter a decisão do governo federal. Então, se você também passou pelo pente fino e teve sua conta bloqueada, confira a seguir quais as formas buscar a continuidade do benefício.

Contestar Bolsa Família cancelado ou bloqueado

Se o beneficiário teve o Bolsa Família cancelado em 2023, mas precisa receber o benefício, podem retornar ao Programa Bolsa Família por reversão de cancelamento em até 180 dias contados da data do cancelamento, desde que atendem os critérios do governo.

Para isso, a gestão municipal deverá regularizar o cadastro da família e verificar se está mantido o perfil de permanência no programa.

Se, após a regularização do cadastro, a família continuar no perfil estabelecido pelo programa, o gestor deve comandar a reversão de cancelamento diretamente no Sistema de Benefícios ao Cidadão.

A reversão de cancelamento de benefício deve ser feita pela gestão municipal no prazo de até 180 dias após a data de cancelamento.

Depois do prazo de 6 meses dias, a família com benefício cancelado só pode voltar para o Programa após novo processo de habilitação, seleção e concessão de benefícios, realizado mensalmente pela Senarc, e que considera todas as famílias com perfil para entrada no bolsa.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Em 2023, o novo Bolsa Família garante o valor mínimo de R$ 600 por família, com acréscimo de R$ 150 por criança de até seis anos e o adicional de R$ 50 por criança ou adolescente (de sete a 18 anos) e por gestante, além de uma renda mínima per capita (confira abaixo, em detalhe, cada ponto do programa)

Além de obedecer ao limite de renda, também é necessário ter inscrição no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico). Atualmente, o Bolsa Família paga benefícios mensalmente para mais de 21 milhões de famílias contempladas.

Como ver a lista de beneficiários do Bolsa Família?

Além de fazer a consulta do resultado pela internet, também é possível verificar se você está na lista de beneficiários do Bolsa Família. Isso é possível porque a lei que criou o programa também estabelece que deve ser concedido acesso público aos dados dos beneficiários.

A divulgação dessa lista é feita através do site da Caixa Econômica Federal (CEF) e também no Portal da Transparência disponibilizado pela Controladoria-Geral da União (CGU). Então, veja como conferir a lista em cada uma dessas opções:

Passo a passo para fazer a consulta de beneficiários no site da CEF

1 – informe o Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar; confira o nome do Responsável Familiar que aparecerá automaticamente; clique no ícone “Consultar”; verifique se o nome aparece no quadro de informações onde consta os dados da família cadastrada e a situação do benefício (se liberado ou não);

Passo a passo para fazer a consulta no Portal da Transparência

1 – acesse o portal da transparência; informe o NIS do Responsável Familiar ou o nome completo do beneficiário, clique em “buscar”; confira os resultados; após encontrar o beneficiário escolhido, clique no nome; na próxima tela confira as informações do beneficiário e a situação do benefício;