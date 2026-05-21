Tok&Stok vai fechar? Empresa começa a liquidar estoques

Tok&Stok fecha lojas em São Paulo e clientes correm para aproveitar liquidação com até 70% de desconto

As últimas semanas de maio de 2026 têm sido de movimento intenso nas lojas da Tok&Stok em São Paulo. Com descontos que chegam a 70%, consumidores lotaram unidades da rede em busca de móveis e itens de decoração antes do encerramento definitivo das operações. A loja do D&D Shopping, Cidade Monções, na zona sul da capital paulista, virou símbolo desse momento.

Tok&Stok do D&D Shopping vai fechar

A unidade da Tok&Stok do D&D Shopping deve fechar oficialmente no próximo sábado, 23 de maio, mas funcionários já acreditam que os estoques podem acabar antes da data prevista por causa da alta procura.

Quem passou pela unidade nos últimos dias encontrou corredores cheios, filas e clientes disputando peças de mostruário. Ainda havia produtos como mesas, cadeiras, estantes e objetos de decoração, mas boa parte dos itens expostos já tinha sido vendida e aguardava entrega.

A liquidação faz parte do processo de fechamento de operações da rede em São Paulo. Além da loja do D&D Shopping, a Tok&Stok também encerrou neste mês as atividades das unidades da Pompeia e do Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista.

As promoções agressivas atraíram consumidores interessados principalmente em móveis maiores e peças de decoração com preços reduzidos.

Crise financeira levou empresa à recuperação judicial

O fechamento das lojas acontece em meio ao momento mais delicado da história da empresa. O Grupo Toky, controlador da Tok&Stok e da Mobly, entrou recentemente com pedido de recuperação judicial.

Segundo a companhia, a dívida já ultrapassa R$ 1 bilhão. A medida busca evitar uma paralisação das operações enquanto a empresa tenta renegociar débitos e reorganizar a estrutura financeira.

Nos últimos anos, a varejista enfrentou aumento do endividamento, mudanças internas, dificuldades operacionais e um cenário econômico desfavorável para o setor de móveis e decoração.

Durante a pandemia, o mercado de casa e decoração viveu um período de forte crescimento. Com mais tempo dentro de casa, muitos brasileiros investiram em reformas, móveis e itens de conforto.

Mas o cenário mudou rapidamente após a reabertura da economia. O consumo migrou novamente para viagens, lazer e serviços, enquanto juros altos e inflação reduziram o poder de compra das famílias.

Esse movimento afetou diretamente empresas do setor, principalmente aquelas que haviam expandido operações ou aumentado dívidas apostando na continuidade do crescimento.

Além da queda nas vendas, o setor de móveis enfrenta outro desafio: a logística.

Produtos como sofás, armários e mesas exigem armazenagem maior, transporte especializado e entregas mais caras. Quando o ritmo de vendas desacelera, os custos operacionais continuam elevados.

Nos últimos anos, muitas redes passaram a operar com lojas menores e estoques centralizados em centros de distribuição. Apesar de reduzir gastos com espaço físico, o modelo aumentou a dependência da cadeia logística.

O que muda para consumidores da Tok&Stok

Apesar do impacto dos fechamentos, recuperação judicial não significa falência. O processo permite que a empresa continue funcionando enquanto negocia dívidas com credores.

Especialistas alertam, porém, que consumidores devem acompanhar pedidos e guardar comprovantes de compra, principalmente em casos de produtos ainda não entregues.

Clientes que aguardam entregas ou reembolsos também devem manter registros de protocolos e atendimentos realizados junto à empresa.

Enquanto algumas lojas seguem funcionando normalmente, outras já apresentam prateleiras vazias e clima de despedida. Em São Paulo, a sensação entre consumidores e funcionários é de que a Tok&Stok vive um dos momentos mais decisivos de sua trajetória.