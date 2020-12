Última parcela do auxílio emergencial será paga hoje (21)

Nesta segunda-feira (21), a Caixa Econômica Federal paga a última parcela do auxílio emergencial para nascidos em setembro. Ao passo que, os beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 8 também recebem a parcela final do benefício.

Auxílio emergencial para nascidos em setembro

Cerca de 3,7 milhões de cidadãos que fazem aniversário em setembro vão receber hoje depósito R$ 600 ou R$ 300 em poupança social digital. Veja informações principais:

O pagamento faz parte do ciclo 6, e é é válido para inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa;

Para quem entrou no primeiro lote do programa, esta é a nona parcela do benefício;

A liberação para saques em espécie e transferências dessa parcela ocorrerá no dia 20 de janeiro.

Na prática, os cidadãos devem receber cinco parcelas de R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família). Depois disso, podem passar a receber até o fim do ano parcelas do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família).

Ademais, antes da liberação para saques e transferências é possível usar os recursos no aplicativo Caixa Tem, para pagar contas domésticas e fazer compras online com o cartão de débito virtual.

Parcela final para grupo do Bolsa Família

Além disso, contemplados pelo Bolsa Família com NIS de final 8 também recebem a última parcela do auxílio emergencial. Trata-se da nona parcela no total, e da quarta do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família).

Para esse grupo os depósitos ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês, seguindo a ordem do final do NIS. Neste mês, o pagamento para essas pessoas acontece de forma antecipada em razão das festas de fim de ano.

Amanhã (22) ocorre o pagamento da parcela final para beneficiários com NIS terminado em 9. Já na terça-feira (23), aqueles com final 0 recebem o dinheiro, marcando o fim do pagamento do auxílio emergencial para quem é do Bolsa Família.

