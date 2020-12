Calendário auxílio emergencial: veja os grupos dos últimos pagamentos

A Caixa deve depositar os últimos pagamentos do calendário do auxílio emergencial em dezembro. Neste sábado (12) será realizado o último depósito do ciclo 5 para aniversariantes de dezembro, e o último pagamento para o Bolsa Família começou nesta quinta-feira (10), de acordo com o Número de Identificação Social (NIS).

Últimos pagamentos do auxílio

A cada ciclo de pagamento todos recebem ao menos uma parcela, e cronograma segue conforme o mês de nascimento do beneficiário. Na primeira etapa, portanto, o dinheiro é depositado na poupança digital e fica disponível para pagamentos e transações no aplicativo Caixa Tem. Na segunda, é liberado para saques e transferências. O ciclo 5 termina neste sábado (12), com depósitos aos nascidos em novembro. No domingo (13), então, se iniciará o ciclo 6.

Ciclo 5

Aqueles nascidos em janeiro tiveram depósito no dia 22 de novembro, e terão saques disponíveis dia 19 de dezembro;

Nascidos em fevereiro tiveram depósito no dia 23 de novembro, e terão saques disponíveis dia 19 de dezembro;

Nascidos em março tiveram depósito no dia 25 de novembro, e terão saques disponíveis dia 4 de janeiro;

Aqueles nascidos em abril tiveram depósito no dia 27 de novembro, e terão saques disponíveis dia 6 de janeiro;

Nascidos em maio tiveram depósito no dia 29 de novembro, e terão saques disponíveis dia 11 de janeiro;

Nascidos em junho tiveram depósito no dia 30 de novembro, e terão saques disponíveis dia 13 de janeiro;

Aqueles nascidos em julho tiveram depósito no dia 2 de dezembro, e terão saques disponíveis dia 15 de janeiro;

Nascidos em agosto tiveram depósito no dia 4 de dezembro, e terão saques disponíveis dia 18 de janeiro;

Nascidos em setembro tiveram depósito no dia 6 de dezembro, e terão saques disponíveis dia 20 de janeiro;

Aqueles nascidos em outubro tiveram depósito no dia 9 de dezembro, e terão saques disponíveis dia 22 de janeiro;

Nascidos em novembro tiveram depósito no dia 11 de dezembro, e terão saques disponíveis dia 25 de janeiro;

Nascidos em dezembro tiveram depósito no dia 12 de dezembro, e terão saques disponíveis dia 27 de janeiro.

Ciclo 6

Em suma, nascidos em janeiro tiveram depósito no dia 13 de dezembro, e terão saques disponíveis dia 19 de dezembro;

Nascidos em fevereiro tiveram depósito no dia 13 de dezembro, e terão saques disponíveis dia 19 de dezembro;

Aqueles nascidos em março tiveram depósito no dia 14 de dezembro, e terão saques disponíveis dia 4 de janeiro;

Nascidos em abril tiveram depósito no dia 16 de dezembro, e terão saques disponíveis dia 6 de janeiro;

Nascidos em maio tiveram depósito no dia 17 de dezembro, e terão saques disponíveis dia 11 de janeiro;

Aqueles nascidos em junho tiveram depósito no dia 18 de dezembro, e terão saques disponíveis dia 13 de janeiro;

Nascidos em julho tiveram depósito no dia 20 de dezembro, e terão saques disponíveis dia 15 de janeiro;

Nascidos em agosto tiveram depósito no dia 20 de dezembro, e terão saques disponíveis dia 18 de janeiro;

Aqueles nascidos em setembro tiveram depósito no dia 21 de dezembro, e terão saques disponíveis dia 20 de janeiro;

Nascidos em outubro tiveram depósito no dia 23 de dezembro, e terão saques disponíveis dia 22 de janeiro;

Nascidos em novembro tiveram depósito no dia 28 de dezembro, e terão saques disponíveis dia 25 de janeiro;

Por fim, aqueles nascidos em dezembro tiveram depósito no dia 29 de dezembro, e terão saques disponíveis dia 27 de janeiro.

Pagamento do auxílio para o Bolsa Família

A Caixa começou a realizar os pagamentos da última parcela do calendário do auxílio emergencial ao Bolsa Família nesta quinta-feira (10). Assim, a quarta e última parcela da extensão será paga conforme o dígito final do NIS, conforme as datas:

Número final de inscrição 1: receberão a partir de 10 de dezembro;

Final de inscrição 2: receberão a partir de 11 de dezembro;

Final de inscrição 3: receberão a partir de 14 de dezembro;

Número final de inscrição 4: receberão a partir de 15 de dezembro;

Final de inscrição 5: receberão a partir de 16 de dezembro;

Final de inscrição 6: receberão a partir de 17 de dezembro

Número final de inscrição 7: receberão a partir de 18 de dezembro;

Final de inscrição 8: receberão a partir de 21 de dezembro;

Final de inscrição 9: receberão a partir de 22 de dezembro;

Número final de inscrição 0: receberão a partir de 23 de dezembro.

Assim, os beneficiários podem fazer o saque através do cartão do Programa Bolsa Família, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa.

Quantas parcelas receberei no total?

O número de parcelas total que o cidadão tem direito varia conforme o mês que começou a receber o auxílio emergencial. O máximo são nove parcelas, com cinco primeiras de R$ 600 e quatro últimas de R$ 300. Entretanto, aqueles que começaram a receber em agosto devem ter apenas cinco, o mínimo que todo beneficiário tem direito.

Quem recebeu a primeira parcela em abril tem direito, então, a nove parcelas do auxílio emergencial;

Quem recebeu a primeira parcela em maio tem direito a oito parcelas;

Aquele que recebeu a primeira parcela em junho tem direito a sete parcelas;

Quem recebeu a primeira parcela em julho tem direito a seis parcelas;

Por fim, quem recebeu a primeira parcela em agosto tem direito a cinco parcelas.

Quais as exceções?

Aquelas que são chefes de família tem direito a duas cotas, com as cinco primeiras parcelas de R$ 1.200 e as quatro últimas de R$ 600. Além disso, no ciclo 6 pode haver o pagamento de até quatro parcelas de uma vez para completar os cinco depósitos, que é o mínimo que o beneficiário tem direito.

