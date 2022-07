Últimas notícias do empréstimo consignado do Auxílio Brasil

Últimas notícias do empréstimo consignado do Auxílio Brasil: está para ser sancionada, pelo Presidente Jair Bolsonaro (PL), a medida provisória que permite que beneficiários do Auxílio Brasil façam empréstimos consignados.

A medida foi aprovada pelo Senado no último dia 7 de julho. O texto prevê que beneficiários do Auxílio Brasil autorizem o Governo Federal a descontar direto do pagamento o valor referente à parcela mensal do empréstimo.

Esta modalidade de empréstimo é igual a permitida aos aposentados e pensionistas do INSS e funcionários públicos, e pode garantir taxas de juros menores, já que a instituição bancária terá a garantia de que vai receber.

Além de permitir o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, a medida contempla também quem recebe o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Segundo o g1, no texto o argumento usado pelos ministérios da Economia e Cidadania para a concessão do empréstimo consignado do Auxílio Brasil é que grande parte da população pode estar recorrendo a fontes informais de crédito, como empréstimo entre familiares e até agiotas.

Quais são as últimas notícias do empréstimo consignado do Auxílio Brasil

Os beneficiários dos programas sociais como o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, terão como margem de empréstimo 40% do valor do benefício. De acordo com a Agência Senado, este é o limite máximo que o beneficiário pode ter comprometido.

O relator da medida no Senado, senador Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou que o aumento desta margem é vantajoso porque onera menos os beneficiários, já que representa menor risco para as instituições financeiras, ou seja, com taxas de juros menores.

Ainda segundo o g1, a expectativa do Governo Federal é de que esta ampliação do empréstimo consignado com o Auxílio Brasil movimente R$ 77 bilhões na economia do País.

Para passar a valer e os beneficiários do Auxílio Brasil conseguirem solicitar o empréstimo consignado, só falta a sanção do Presidente da República Jair Bolsonaro (PL), o que deve acontecer nos próximos dias.

Confira abaixo as últimas notícias do empréstimo consignado do Auxílio Brasil.

Quem recebe Auxílio Brasil pode fazer empréstimo consignado?

A Medida Provisória 1.106/2022 que permite ao beneficiário do Auxílio Brasil fazer o empréstimo consignado já foi aprovada na Câmara Federal e no Senado. Agora o texto só depende da sanção do Presidente Jair Bolsonaro (PL) ser publicada no Diário Oficial da União.

No entanto, depois de ser sancionada, é preciso que o Governo Federal publique também uma Instrução Normativa explicando as regras que as instituições financeiras e bancos devem seguir para a concessão do empréstimo consignado pelo Auxílio Brasil. O texto deve trazer o prazo para o pagamento do empréstimo, que especula-se ser entre 24 e 48 meses, ou seja entre dois até quatro anos, além da taxa de juros.

O que se sabe até agora é que beneficiários do Auxílio Brasil vão poder solicitar o empréstimo consignado tendo como margem 40% do benefício. O que significa que este é o limite de parcela a ser paga mensalmente para não comprometer todo o auxílio.

Considerando que o Auxílio Brasil está na média de R$ 400 mensais, até que seja aprovada na Câmara Federal a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que aumenta o benefício para R$ 600, quem recebe o Auxílio Brasil pode pagar uma parcela mensal de empréstimo consignado de até R$ 160 por mês.

Quanto um beneficiário do Auxílio Brasil pode pegar de empréstimo consignado?

As últimas notícias do empréstimo consignado do Auxílio Brasil ainda não trouxeram os valores. Isso porque o empréstimo consignado do Auxílio Brasil já foi aprovado no Planalto, mas ainda depende da sanção presidencial.

O valor, o prazo para pagamento e os juros devem ser regulamentados pelo Governo Federal em uma instrução normativa, que vai estabelecer as regras que as instituições financeiras e bancárias precisam seguir na concessão do empréstimo.

Como esta instrução ainda não foi publicada, não é possível informar com exatidão os valores que o beneficiário do Auxílio Brasil pode pegar com o empréstimo consignado.

No entanto, segundo publicação do UOL, logo depois que a medida foi aprovada no Senado vários bancos já anunciavam o empréstimo.

No Rio de Janeiro, um correspondente bancário, segundo reportagem do UOL, oferecia empréstimo de até R$ 2.034 com pagamento em até 24 vezes para quem recebe R$ 400 de benefício. Um outro site também anunciava o empréstimo de R$ 2 mil para pagar também em dois anos.

A regulamentação dos empréstimos deve sair com a sanção da medida pelo presidente. Por enquanto, o que se tem no texto já aprovado no Senado é apenas uma orientação de que os bancos precisam especificar ao cliente beneficiário do Auxílio Brasil o valor que vai ficar com o débito da parcela já na folha, a taxa de juros aplicada, o custo total do empréstimo e o prazo para o pagamento.

Últimas notícias do empréstimo consignado do Auxílio Brasil: o que é um empréstimo consignado?

O empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil será concedido com desconto automático das parcelas na folha de pagamento do benefício, de acordo com a Agência Senado.

Esta modalidade é a mesma oferecida para funcionários públicos, aposentados e pensionistas do INSS. O beneficiário autoriza o Governo Federal a descontar a parcela mensalmente dentro da margem estabelecida.

No caso do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, a margem é de 40% do valor. Ou seja, beneficiários que solicitarem o empréstimo consignado do Auxílio Brasil podem pagar por mês até R$ 140,00.

A vantagem do empréstimo consignado é a baixa inadimplência, isso porque os bancos têm a garantia de receber o valor já que o desconto é feito direto na folha do benefício e repassado pelo Governo.

Durante a fala sobre a medida no Senado, o relator Davi Alcolumbre citou que para o cidadão é vantajoso acessar essa linha de crédito por conta da baixa taxa de juros.

“A taxa média de juros do sistema financeiro em todas as linhas de crédito está girando em torno de 25,7% ao ano. Já a taxa média de juros do rotativo do cartão de crédito está em 355,2% ao ano. Do cheque especial pras pessoas físicas, em 132,6% ao ano. E do crédito pessoal não-consignado está em 83,4% ao ano. Já a taxa média de juros do crédito consignado é de 36,2% ao ano para trabalhadores do setor privado, 24,8% ao ano pra beneficiários do INSS e 20,4% ao ano pra servidores públicos”, disse Davi Alcolumbre, conforme publicação na Agência Senado.

No plenário o senador explicou que é melhor financeiramente obter empréstimo com a garantia da margem consignável, ou seja, de até 40%, em vez de apelar para o cheque especial ou crédito rotativo do cartão de crédito.

A sanção da Medida Provisória 1.106/2022 deve sair nos próximos dias. O DCI está acompanhando as últimas notícias do empréstimo consignado do Auxílio Brasil.

