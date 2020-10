Plataforma “1 Milhão de Oportunidades” tem vagas de emprego para jovens; veja como acessar

Nesta quarta-feira ocorreu o lançamento de uma plataforma chamada “1 milhão de oportunidades”, que visa alcançar jovens entre 14 e 24 anos, com foco para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, como negros e pardos, indígenas, moradores de periferias urbanas e áreas rurais e pessoas com deficiência. A iniciativa é do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

O objetivo é chegar à um milhão de oportunidades à esse público nos próximos dois anos, baseados em eixos de:

Acesso à educação de qualidade;

Inclusão digital e conectividade;

Fomento ao empreendedorismo e protagonismo de adolescentes e jovens;

Acesso ao mundo do trabalho em oportunidades de estágio, aprendiz e emprego formal.

Como funciona a plataforma 1 Milhão de Oportunidades?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ao acessar o site da iniciativa, será possível observar as seções de “Oportunidades”, “Formação”, “Conteúdos”. E ainda um aba de “Sou empresa”, para instituições que desejam contribuir com o projeto. Há 30 empresas listadas como parceiras da iniciativa.

O site informa que mais de 150 jovens foram inseridos no mercado de trabalho por meio da iniciativa, bem como 100 jovens foram impactados pelos recursos disponibilizados.

Como acessar as vagas de trabalho?

Então, na opção “Oportunidades” estão as vagas de emprego. Na tarde desta quarta-feira eram 48 vagas abertas, a maioria delas de estágio em diferentes áreas. Pode-se filtrar por localidade, informando o estado e cidade em que mora. Para ver informações como carga horária, salário e benefícios basta clicar em “Ver detalhes”.

Caso tenha interesse pela vaga basta apertar em “Quero me candidatar!”. Feito isso, será redirecionado para o site do contratante. Nota-se que ocorrerá o monitoramento acerca do preenchimento efetivo de cada oportunidade pelas empresas participantes por meio de um acordo de adesão.

Como acessar os cursos e conteúdos?

Por enquanto há 17 cursos gratuitos disponíveis na plataforma “1 milhão de oportunidades“. É possível pesquisar pelas categorias de informática, administração, mundo do trabalho e marketing. Para mais informações sobre o conteúdo e duração do curso basta clicar em “Ver detalhes”. Se houver interesse, a orientação é apertar no botão “Quero fazer esse curso!”.

Por fim, a seção de “Conteúdos” disponibiliza uma curadoria de vídeos, e-books e outros materiais para a carreira e formação. Há categorias de inovação, comunicação, empreendedorismo e mentorias.