Vai aumentar em 2024? Bolsa Família pode ter novo valor

O calendário do Bolsa Família 2024 já está disponível, e a boa notícia é que o benefício deve ganhar um reajuste. Então veja as datas e as novidades sobre o programa até agora.

Valor do Bolsa Família em 2024

O governo federal já anunciou que o salário mínimo vai subir em 2024, mas ainda não foi decidido se o valor do Bolsa Família vai aumentar. Atualmente, o programa paga a partir de R$ 600 e os beneficiários ainda têm direito ao pagamento do adicional de R$ 150 por famílias com crianças com idade até 6 anos.

Além disso, desde de junho passado o governo paga R$ 50 por integrante da família com idade entre 7 e 18 anos incompletos. Então, se o beneficiário tem um filho de 10 anos, por exemplo, o valor mínimo a ser recebido será de R$ 650. As gestantes também recebem R$ 50 a mais durante os 9 meses.

O valor pago atualmente é o mais alto já entregue pelo programa de distribuição de renda, mas a partir de janeiro deve haver uma discussão de reajuste. A informação foi confirmada em outubro pelo ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, durante coletiva de imprensa.

“O valor que repassamos para cada família leva em conta vários fatores. Do ponto de vista da referência do valor do pagamento, levamos em conta o custo do alimento, levamos em conta a própria política do salário-mínimo, temos fatores vinculados à inflação, vinculados à moeda, o câmbio. Ou seja, o valor que repassamos para cada família leva em conta vários custos, mas ali no começo do ano (que vem) vamos tratar disso”, disse.

Calendário Bolsa Família 2024

O pagamento do Bolsa Família é realizado conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Janeiro

NIS com final 1 recebem e podem sacar dia 18 de janeiro

NIS com final 2 recebem e podem sacar dia 19 de janeiro

NIS com final 3 recebem e podem sacar dia 22 de janeiro

NIS com final 4 recebem e podem sacar dia 23 de janeiro

NIS com final 5 recebem e podem sacar dia 24 de janeiro

NIS com final 6 recebem e podem sacar dia 25 de janeiro

NIS com final 7 recebem e podem sacar dia 26 de janeiro

NIS com final 8 recebem e podem sacar dia 29 de janeiro

NIS com final 9 recebem e podem sacar dia 30 de janeiro

NIS com final 0 recebem e podem sacar dia 31 de janeiro

Fevereiro

NIS com final 1: recebem e podem sacar dia 16 de fevereiro

NIS com final 2: recebem e podem sacar dia 19 de fevereiro

NIS com final 3: recebem e podem sacar dia 20 de fevereiro

NIS com final 4: recebem e podem sacar dia 21 de fevereiro

NIS com final 5: recebem e podem sacar dia 22 de fevereiro

NIS com final 6: recebem e podem sacar dia 23 de fevereiro

NIS com final 7: recebem e podem sacar dia 26 de fevereiro

NIS com final 8: recebem e podem sacar dia 27 de fevereiro

NIS com final 9: recebem e podem sacar dia 28 de fevereiro

NIS com final 0: recebem e podem sacar dia 29 de fevereiro

Março

NIS com final 1: recebem e podem sacar dia 15 de março

NIS com final 2: recebem e podem sacar dia 18 de março

NIS com final 3: recebem e podem sacar dia 19 de março

NIS com final 4: recebem e podem sacar dia 20 de março

NIS com final 5: recebem e podem sacar dia 21 de março

NIS com final 6: recebem e podem sacar dia 22 de março

NIS com final 7: recebem e podem sacar dia 23 de março

NIS com final 8: recebem e podem sacar dia 26 de março

NIS com final 9: recebem e podem sacar dia 27 de março

NIS com final 0: recebem e podem sacar dia 28 de março

Abril

NIS com final 1: 17 de Abril

NIS com final 2: 18 de Abril

NIS com final 3: 19 de Abril

NIS com final 4: 22 de Abril

NIS com final 5: 23 de Abril

NIS com final 6: 24 de Abril

NIS com final 7: 25 de Abril

NIS com final 8: 26 de Abril

NIS com final 9: 29 de Abril

NIS com final 0: 30 de Abril

Maio - Calendário bolsa família 2024

NIS com final 1: 17 de Maio

NIS com final 2: 20 de Maio

NIS com final 3: 21 de Maio

NIS com final 4: 22 de Maio

NIS com final 5: 23 de Maio

NIS com final 6: 24 de Maio

NIS com final 7: 27 de Maio

NIS com final 8: 28 de Maio

NIS com final 9: 29 de Maio

NIS com final 0: 31 de Maio

Junho

NIS com final 1: 19 de Junho

NIS com final 2: 20 de Junho

NIS com final 3: 21 de Junho

NIS com final 4: 22 de Junho

NIS com final 5: 23 de Junho

NIS com final 6: 26 de Junho

NIS com final 7: 27 de Junho

NIS com final 8: 28 de Junho

NIS com final 9: 29 de Junho

NIS com final 0: 30 de Junho

Julho - calendário Bolsa Família 2024

NIS com final 1: 18 de Julho

NIS com final 2: 19 de Julho

NIS com final 3: 22 de Julho

NIS com final 4: 23 de Julho

NIS com final 5: 24 de Julho

NIS com final 6: 25 de Julho

NIS com final 7: 26 de Julho

NIS com final 8: 29 de Julho

NIS com final 9: 30 de Julho

NIS com final 0: 31 de Julho

Agosto

NIS com final 1: 19 de Agosto

NIS com final 2: 20 de Agosto

NIS com final 3: 21 de Agosto

NIS com final 4: 22 de Agosto

NIS com final 5: 23 de Agosto

NIS com final 6: 26 de Agosto

NIS com final 7: 27 de Agosto

NIS com final 8: 28 de Agosto

NIS com final 9: 29 de Agosto

NIS com final 0: 30 de Agosto

Setembro

NIS com final 1: 17 de Setembro

NIS com final 2: 18 de Setembro

NIS com final 3: 19 de Setembro

NIS com final 4: 20 de Setembro

NIS com final 5: 23 de Setembro

NIS com final 6: 24 de Setembro

NIS com final 7: 25 de Setembro

NIS com final 8: 26 de Setembro

NIS com final 9: 27 de Setembro

NIS com final 0: 30 de Setembro

Outubro - Calendário Bolsa Família 2024

NIS com final 1: 18 de Outubro

NIS com final 2: 21 de Outubro

NIS com final 3: 22 de Outubro

NIS com final 4: 23 de Outubro

NIS com final 5: 24 de Outubro

NIS com final 6: 25 de Outubro

NIS com final 7: 28 de Outubro

NIS com final 8: 29 de Outubro

NIS com final 9: 30 de Outubro

NIS com final 0: 31 de Outubro

Novembro

NIS com final 1: 18 de Novembro

NIS com final 2: 19 de Novembro

NIS com final 3: 20 de Novembro

NIS com final 4: 21 de Novembro

NIS com final 5: 22 de Novembro

NIS com final 6: 25 de Novembro

NIS com final 7: 26 de Novembro

NIS com final 8: 27 de Novembro

NIS com final 9: 28 de Novembro

NIS com final 0: 29 de Novembro

Dezembro - calendário Bolsa Família 2024

NIS com final 1: 10 de Dezembro

NIS com final 2: 11 de Dezembro

NIS com final 3: 12 de Dezembro

NIS com final 4: 13 de Dezembro

NIS com final 5: 16 de Dezembro

NIS com final 6: 17 de Dezembro

NIS com final 7: 18 de Dezembro

NIS com final 8: 19 de Dezembro

NIS com final 9: 20 de Dezembro

NIS com final 0: 23 de Dezembro