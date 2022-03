Vai aumentar o Auxílio Brasil em 2022? Veja como fica o valor

Os beneficiários do Auxílio Brasil já estão recebendo a parcela de março, cujo valor mínimo é R$ 400. Essa quantia está sendo paga para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza que continuam atendendo aos requisitos do programa. Mas será que em 2022 vai aumentar o Auxílio Brasil? Saiba como fica o valor desse benefício.

Vai aumentar o Auxílio Brasil 2022?

Existe a possibilidade de haver mudança no valor do auxílio, visto que a equipe econômica do governo está discutindo se vai aumentar o Auxílio Brasil 2022, sem infringir a Lei Eleitoral. Isso porque é proibida a criação de benefícios sociais durante um ano eleitoral, exceto em caso de calamidade pública.

De acordo com informações obtidas pela CNN Brasil, integrantes do Ministério da Economia falam em aumentar o Auxílio Brasil entre R$ 50 e R$ 100 durante, pelo menos, três meses. Dentre os motivos para alterar o valor concedido mensalmente pelo programa, conforme vem sendo falado nos bastidores do Palácio do Planalto, estão os impactos econômicos causados pela guerra na Ucrânia, bem como, o aumento do preço dos combustíveis que também têm influenciado no aumento do preço de alimentos, por exemplo.

Aumento do Auxílio Brasil vale em março?

Não há previsão de que o governo vai aumentar o Auxílio Brasil neste mês. Isso porque ainda não foi divulgada nenhuma informação oficial sobre essa alteração no valor do benefício e a regulamentação de um novo valor.

Portanto, neste mês o benefício continua tendo o valor médio de R$ 400 graças à soma dos pagamentos que integram o programa social, que se trata do Benefício Primeira Infância, o Benefício Composição Familiar, o Benefício de Superação da Extrema Pobreza, Benefício Compensatório de Transição e à prorrogação do Benefício Extraordinário, conforme autoriza a Medida Provisória nº 1.076/2021.

As quantias dos pagamentos são variadas e dependem da composição familiar. Além disso, muitos beneficiários também podem receber quantias maiores, se atenderem aos requisitos dos benefícios complementares. São eles: Auxílio Criança Cidadã, Auxílio Esporte Escolar, Bolsa de Iniciação Científica Júnior, Auxílio Inclusão Produtiva Urbana, Benefício Compensatório de Transição e o Auxílio Inclusão Produtiva Rural.

Enquanto o governo não vai aumentar o Auxílio Brasil, o calendário também segue o mesmo e os pagamentos da parcela de março serão realizados até o dia 31 de março, de acordo com o NIS (Número de Inscrição Social). Mas vale lembrar que em abril vai aumentar o Auxílio Brasil devido ao pagamento da parcela do vale-gás, que é liberada a cada dois meses junto com o calendário de pagamento do Auxílio Brasil.

O acréscimo no benefício social entre janeiro e fevereiro, foi de R$52 e R$50, respectivamente. Agora, se espera que a próxima parcela tenha um valor maior, levando em consideração a alta do gás de cozinha em todo o país. Segundo dados divulgados na semana passada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a média de preço do botijão de 13 quilos já chegou à R$ 112,54.

A alta é de 35% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando o botijão era vendido, em média, à R$ 83,11. Mas a orientação é aguardar informações do governo para saber se essa alteração no benefício acontecerá, de fato, e se vai aumentar o Auxílio Brasil.

Como saber quanto vou receber no Auxílio Brasil?

As famílias beneficiárias do programa devem acompanhar o pagamento mensal para saber se vai aumentar o Auxílio Brasil. Isso deve ser feito por meio dos canais oficiais disponibilizados pelo governo e a Caixa Econômica Federal, que é a responsável pelos pagamentos.

Uma das principais opções é acessar o aplicativo Auxílio Brasil que está disponível para celulares. Quem ainda não tem cadastro, deve informar o CPF e registrar uma senha para acessar a plataforma. Depois, é só clicar na opção “ver parcelas” para conferir o valor do benefício, assim como a data em que ele estará disponível para saques e transferências.

A informação de que vai aumentar o Auxílio Brasil também pode ser conferida através do aplicativo Caixa Tem, que se trata da plataforma que disponibiliza várias funcionalidades para que o cidadão possa movimentar o dinheiro. Neste caso, também é preciso registrar o CPF e uma senha para liberar as informações do Auxílio Brasil.

Quem preferir pode verificar se vai aumentar o Auxílio Brasil por telefone. Neste caso, é só ligar para a Central de Atendimento Caixa através do número 111. O atendimento eletrônico está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, basta informar o CPF ou NIS (Número de Identificação Social).

Outra forma de receber atendimento é junto à central CAIXA Cidadã no telefone 0800 726 0207 que disponibiliza informações do Auxílio Brasil e de outros benefícios pagos pelo governo.

