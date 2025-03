Vai sair o décimo terceiro do Bolsa Família em 2025 ou não?

Com a previsão de pagamento antecipado do 13º salário do INSS, aqueles que estão inscritos em programas sociais também querem saber se haverá décimo terceiro do Bolsa Família em 2025. Veja a decisão do governo.

Bolsa Família vai ter décimo terceiro em 2025?

Em 2019, o governo federal implementou uma medida provisória que concedeu, de forma excepcional, uma 13ª parcela aos beneficiários do Bolsa Família. Contudo, desde então, não houve novas edições desse pagamento adicional – e não há previsão de um novo pagamento em 2025.

Em outubro de 2024, o senador Jader Barbalho (MDB-PA) chegou a propor um projeto de lei para instituir permanentemente o 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família. No entanto, devido a preocupações relacionadas ao impacto fiscal — estimado em aproximadamente R$ 14 bilhões anuais — e à ausência de medidas compensatórias no orçamento, o próprio autor solicitou o arquivamento da proposta.

Embora não haja uma política nacional vigente para o pagamento do 13º do Bolsa Família, algumas iniciativas regionais têm buscado suprir essa lacuna. Por exemplo, o estado de Pernambuco implementou um abono natalino para os beneficiários do programa, oferecendo um pagamento extra no final do ano.

Apesar de esforços pontuais e discussões legislativas, não há, até o momento, uma previsão concreta para a institucionalização do 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família em âmbito nacional.

Veja as datas de pagamento até dezembro deste ano:

FAQ

O 13º do Bolsa Família será pago em 2025? Atualmente, não há previsão para o pagamento do 13º salário aos beneficiários do Bolsa Família em 2025.

Quais estados oferecem o 13º do Bolsa Família? Até o momento, Pernambuco é um dos estados que implementou um abono natalino para os beneficiários do programa.

Há novos projetos de lei sobre o 13º do Bolsa Família? Embora existam iniciativas em tramitação, como a que propõe o 13º para beneficiários do BPC, não há aprovação definitiva até o momento.