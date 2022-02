Valor do Auxílio Brasil para mãe solteira em 2022, quando vai ser pago?

A Caixa e o Governo Federal devem pagar a nova parcela do auxílio Brasil em novembro na primeira dezena de fevereiro, mas o valor do Auxílio Brasil para mãe solteira em 2022 já está definido?

Para esse público, a expectativa era de que o valor do auxílio seria maior que o pagamento médio, assim como ocorria com o Auxílio Emergencial. No extinto programa, a cifra chegava a R$ 1,2 mil.

No Auxílio Brasil, de modo geral, o valor do benefício é variável, de acordo com a situação socioeconômica das famílias informadas no Cadastro Único.

Valor do Auxílio Brasil para mãe solteira em 2022

O valor mínimo do Auxílio Brasil para mãe solteira em 2022 é de R$ 400, assim como os demais beneficiários. Diferentemente do que acontecia no auxílio emergencial, esse público não recebe uma cota maior. No entanto, a quantia paga para cada família varia conforme a soma dos três benefícios básicos do programa social que são concedidos cumulativamente.

Benefício Primeira Infância: é pago R$ 130,00 por cada uma das crianças que possuem idade entre 0 e 36 meses incompletos. É pago até o limite de cinco benefícios por família;

Benefício Composição Familiar: é pago o valor de R$ 65,00 para cada gestantes e/ou pessoas com idade entre de 3 e 21 anos incompleto. Também é pago até o limite de cinco beneficiários para cada família;

Benefício de Superação da Extrema Pobreza: o valor desse benefício é calculado caso a caso e concedido para a família que vivem em situação de extrema pobreza, cuja renda mensal por pessoa é de até R$ 105,00 mensais.

As mães integrantes do Auxílio Brasil também podem ter direito ao Auxílio Inclusão Produtiva Rural, que é voltado para famílias que possuem agricultores familiares no valor de R$ 200 mensais, além do Auxílio Inclusão Produtiva Urbana que se trata de um pagamento de R$ 200 mensais para quem possui vínculo empregatício comprovado e carteira assinada.

Calendário de pagamento do Auxílio Brasil para mãe solteira em fevereiro

Os pagamentos do Auxílio Brasil em fevereiro de 2022 para as mães solteiras serão entre os dias 14 e 25 de fevereiro. A liberação do valor do Auxílio Brasil para mãe solteira em 2022 é realizado por meio do dígito final do Número de Identificação Social (NIS), que consta no cartão do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família para quem era participante do antigo programa social.

Mães que possuem NIS final 1: pagamento será dia 14, segunda-feira

Mães que possuem NIS final 2: pagamento será dia 15, terça-feira

Mães que possuem NIS final 3: pagamento será dia 16, quarta-feira

Mães que possuem NIS final 4: pagamento será dia 17, quinta-feira

Mães que possuem NIS final 5: pagamento será dia 18, sexta-feira

Mães que possuem NIS final 6: pagamento será dia 21, segunda-feira

Mães que possuem NIS final 7: pagamento será dia 22, terça-feira

Mães que possuem NIS final 8: pagamento será dia 23, quarta-feira

Mães que possuem NIS final 9: pagamento será dia 24, quinta-feira

Mães que possuem NIS final 0: pagamento será dia 25, sexta-feira

A partir da data do depósito nas contas sociais digitais abertas pela Caixa Econômica Federal, as mães devem fazer o saque do valor total ou movimentar a quantia por meio do Caixa Tem dentro do prazo de 120 dias.

O aplicativo possibilita fazer o pagamento de contas, boletos e compras com cartão virtual de forma presencial ou pela internet. Mas se o dinheiro não for utilizado, após esse período retornará aos cofres públicos e a mãe solteira ficará sem o valor da referida parcela do Auxílio Brasil.

Quem recebe auxílio Brasil 2022

Para receber o auxílio Brasil, o beneficiário tem que ter mais de 18 anos, com exceção de mães adolescentes. Podem se beneficiar do Programa famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Para se candidatar ao Programa, é necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com seus dados atualizados há menos de 2 anos, além de atender aos critérios de renda e condicionalidades do programa.

